Robinho Jr, à esquerda, e Neymar - Raul Baretta / Santos

Robinho Jr, à esquerda, e NeymarRaul Baretta / Santos

Publicado 06/05/2026 18:00

São Paulo - A confusão entre Robinho Jr e Neymar ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (6). Em resposta à equipe que cuida da carreira do jovem jogador, o Santos alegou que não possui imagens do desentendimento e da agressão sofrida pelo atacante, vinda de seu colega de equipe, de acordo com o 'ge'.

A situação entre os dois aconteceu no treino do último domingo (3) e, segundo o clube, ocorreu já no final da atividade, em um momento no qual não estava mais sendo gravada. Esta foi a justificativa apresentada pelo Peixe para a ausência das imagens, que foram solicitadas pelo staff do jovem atacante após a realização de uma notificação extrajudicial para tratar do caso.