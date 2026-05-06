Robinho Jr, à esquerda, e NeymarRaul Baretta / Santos

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São Paulo - A confusão entre Robinho Jr e Neymar ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (6). Em resposta à equipe que cuida da carreira do jovem jogador, o Santos alegou que não possui imagens do desentendimento e da agressão sofrida pelo atacante, vinda de seu colega de equipe, de acordo com o 'ge'.
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A situação entre os dois aconteceu no treino do último domingo (3) e, segundo o clube, ocorreu já no final da atividade, em um momento no qual não estava mais sendo gravada. Esta foi a justificativa apresentada pelo Peixe para a ausência das imagens, que foram solicitadas pelo staff do jovem atacante após a realização de uma notificação extrajudicial para tratar do caso.
Dada a entrevista na qual Robinho Jr confirma a ocorrência de uma agressão por parte de Neymar, mas aceita as desculpas do craque, o Santos aguarda a retirada formal desta notificação para encerrar as tratativas em torno do ocorrido.
O staff do jogador de 18 anos ainda acredita na possibilidade da existência de registros do desentendimento nas câmeras de segurança instaladas no CT Rei Pelé, mas não se opõe a retirar a queixa. Assim, o clima parece ser de problema resolvido, ainda mais após a comemoração de gol em que Neymar abraçou o colega de time e o pedido público de desculpas do craque santista.