O zagueiro Marquinhos, do PSG, quebrou um recorde histórico nesta quarta-feira (6). Ele chegou à sua 121ª partida na Liga dos Campeões, no confronto contra o Bayern de Munique pelas semifinais da competição, tornando-se o jogador brasileiro com mais jogos na história do torneio. Ele ultrapassou Roberto Carlos, ídolo do Real Madrid e Palmeiras.
Marquinhos tem 31 anos. Foi revelado pelo Corinthians em 2012 e no mesmo ano, desembarcou na Europa para vestir a camisa da Roma, da Itália. Depois, em 2013, o PSG o contratou.
Pelo clube francês, o defensor conquistou a Liga dos Campeões em 2024/25, um título inédito para o time. Ele também era titular na campanha de 2019/20, quando a equipe chegou à final e acabou perdendo para o Bayern de Munique. O zagueiro acumula 11 gols e quatro assistências no torneio continental.
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