Dembelé, o segundo da esquerda à direita, comemora gol com seus companheiros nesta quarta-feira (6) - Franck Fife / AFP

Dembelé, o segundo da esquerda à direita, comemora gol com seus companheiros nesta quarta-feira (6)Franck Fife / AFP

Publicado 06/05/2026 17:59





A equipe francesa abriu o placar logo aos dois minutos. Kvaratskhelia tabelou com Fabián Ruiz e partiu pela esquerda, tocando rasteiro para Dembelé chutar de primeira e marcar o gol. Uma das grandes chances dos alemães foi aos 21 minutos: Luis Díaz driblou Zaïre-Emery e chutou com perigo. Pouco depois, Olise recebeu na direita e finalizou por cima do gol de Safonov. O PSG empatou com o Bayern de Munique em 1 a 1 nesta quarta-feira (6), na Allianz Arena, Alemanha, e garantiu a vaga para a sua segunda final consecutiva da Liga dos Campeões, após vencer a ida em Paris por 5 a 4 . Os franceses vão enfrentar o Arsenal na grande decisão, no próximo dia 30 de maio, na Arena Puskás, em Budapeste, Hungria.A equipe francesa abriu o placar logo aos dois minutos. Kvaratskhelia tabelou com Fabián Ruiz e partiu pela esquerda, tocando rasteiro para Dembelé chutar de primeira e marcar o gol. Uma das grandes chances dos alemães foi aos 21 minutos: Luis Díaz driblou Zaïre-Emery e chutou com perigo. Pouco depois, Olise recebeu na direita e finalizou por cima do gol de Safonov.

Os jogadores da equipe alemã pediram um pênalti por toque de mão do João Neves dentro da área, mas o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, o PSG quase fez o segundo, com o próprio João Neves recebendo cruzamento de falta e cabeceando para grande defesa de Neuer. Já aos 43 minutos, Musiala recebeu na entrada da área, carregou a bola e chutou, mas Safonov defendeu.

Na segunda etapa, Doué teve chance de ampliar o placar aos 10 minutos, ao invadir a área em velocidade e chutar, mas Neuer defendeu. Na sequência, Kvaratskhelia finalizou cruzado, exigindo outra boa defesa do alemão. Ambos os times tiveram boas chances: Luis Díaz e Olise exigiram defesas do goleiro do PSG, enquanto Doué teve outros chutes que levaram perigo.

Com a vantagem no placar, os franceses ainda acumularam mais tentativas perigosas, com Barcola, Kvaratskhelia e Doué. Já nos acréscimos, entretanto, Harry Kane recebeu passe de Davies dentro da área e chutou para empatar. Os alemães tentaram uma pressão final, mas o árbitro encerrou a partida.



O PSG, campeão da última temporada da Liga dos Campeões, busca a sua segunda conquista do torneio, enquanto o também finalista Arsenal quer o título inédito.