Em 2026, Memphis Depay soma um gol e uma assistência em 12 jogos pelo CorinthiansRodrigo Coca / Corinthians
Memphis Depay topa reduzir salário para seguir no Corinthians
Diretoria do Timão trata a permanência do atacante holandês como prioridade
John Kennedy admite alívio com gol e vê Fluminense vivo na Libertadores: 'Tem que ganhar'
Centroavante marcou nos acréscimos e deu esperança por classificação
Danilo fala de Ancelotti e celebra bom momento: 'Muito feliz com a minha fase'
Meia marcou o segundo gol na vitória do Botafogo contra o Racing por 2 a 1
Fluminense marca no fim, empata com Independiente Rivadavia e segue vivo na Libertadores
Tricolor precisa vencer os últimos dois jogos para avançar de fase
Botafogo vence Racing e garante vaga no mata-mata da Copa Sul-Americana
Danilo e Di Cesare, contra, marcaram para o Glorioso
Vídeo! Manoel se despede do Fluminense: 'Gratidão eterna'
Zagueiro participou do elenco campeão da Libertadores em 2023
Auxiliar do Vasco valoriza entrega e defende Saldívia após falha: 'Confiamos nele'
Zagueiro fez gol contra no início, mas Cruz-Maltino buscou a virada no segundo tempo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.