Danilo comemora o gol que abriu o placar - Vítor Silva / Botafogo

Danilo comemora o gol que abriu o placarVítor Silva / Botafogo

Publicado 06/05/2026 17:47

Rio - Destaque do Botafogo em 2026, Danilo comentou a possibilidade de estar na lista final de convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. Em entrevista a "Fifa", O volante de 25 anos afirmou que a presença no torneio seria a maior conquista da carreira.



“Seria a minha maior conquista. Por tudo que passei lá atrás, pelo que vivi desde 2022, por ter ido para a Seleção e achado que teria mais sequência e não tive. Mas uma hora o tempo chega. E espero que essa hora seja a minha, com fé em Deus, e que no dia 18 a gente possa comemorar", disse Danilo.





Na última Data Fifa, Ancelotti o convocou pela primeira vez. Na derrota por 2 a 1 para a França, ele entrou no segundo tempo, aos 26 minutos, no lugar de Andrey Santos. Já na vitória sobre a Croácia por 3 a 1, Danilo marcou o primeiro da seleção brasileira e foi um dos nomes da partida.



Danilo é o artilheiro do Glorioso em 2026. Ao todo, o volante disputou 21 jogos, sendo 19 como titular, com nove gols e três assistências. Leia mais: Botafogo não renovará contrato de Patrick de Paula Na última Data Fifa, Ancelotti o convocou pela primeira vez. Na derrota por 2 a 1 para a França, ele entrou no segundo tempo, aos 26 minutos, no lugar de Andrey Santos. Já na vitória sobre a Croácia por 3 a 1, Danilo marcou o primeiro da seleção brasileira e foi um dos nomes da partida.Danilo é o artilheiro do Glorioso em 2026. Ao todo, o volante disputou 21 jogos, sendo 19 como titular, com nove gols e três assistências.