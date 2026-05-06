Danilo comemora o gol que abriu o placarVítor Silva / Botafogo
“Seria a minha maior conquista. Por tudo que passei lá atrás, pelo que vivi desde 2022, por ter ido para a Seleção e achado que teria mais sequência e não tive. Mas uma hora o tempo chega. E espero que essa hora seja a minha, com fé em Deus, e que no dia 18 a gente possa comemorar", disse Danilo.
Na última Data Fifa, Ancelotti o convocou pela primeira vez. Na derrota por 2 a 1 para a França, ele entrou no segundo tempo, aos 26 minutos, no lugar de Andrey Santos. Já na vitória sobre a Croácia por 3 a 1, Danilo marcou o primeiro da seleção brasileira e foi um dos nomes da partida.
Danilo é o artilheiro do Glorioso em 2026. Ao todo, o volante disputou 21 jogos, sendo 19 como titular, com nove gols e três assistências.
A convocação para a Copa do Mundo será no dia 18 de maio, e a estreia do Brasil está marcada para 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium. Além disso, a seleção enfrentará Haiti, no dia 19, e Escócia, no dia 24.
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