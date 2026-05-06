Bortoleto no GP de Miami - Charly Triballeau / AFP

Bortoleto no GP de MiamiCharly Triballeau / AFP

Publicado 06/05/2026 18:05 | Atualizado 06/05/2026 18:10

Rio - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) busca soluções para ocupar o calendário da Fórmula 1 após cancelar as etapas do Bahrein e Arábia Saudita. Uma possibilidade seria antecipar o GP da Turquia, que está previsto para retornar ao calendário em 2027, de acordo com o site "racingnews365".

A prioridade da federação é recolocar pelo menos uma das etapas canceladas no calendário e manter o cronograma para este ano. A FIA avalia a possibilidade de colocar uma das provas na semana entre os GPs do Azerbaijão e Singapura, no dia 4 de outubro, ou realizar uma rodada quádrupla no final do ano.

O cenário de incerteza também mexe com as etapas do Catar e de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Neste momento, a FIA não consegue ter certeza sobre a realização das provas, previstas para os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.

Caso a guerra no Oriente Médio continue até o fim do ano e seja impossível reagendar as etapas canceladas, a alternativa seria o GP da Turquia. Por enquanto, a Fórmula 1 continua com 22 etapas confirmadas no calendário. A próxima corrida será realizada no dia 24 de maio, no Canadá.