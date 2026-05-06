Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Divulgação / Audi

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Divulgação / Audi

Publicado 06/05/2026 18:07

Rio - A relação entre Gabriel Bortoleto e Max Verstappen ultrapassou as fronteiras das categorias de base e se consolidou como uma "mentoria" na Fórmula 1. Em entrevista ao podcast "Pitstop", o brasileiro da Audi revelou que o vínculo com o holandês nasceu em 2023, durante sua campanha vitoriosa na Fórmula 3.

Segundo o piloto paulista, o nível de conquistas de Verstappen permite que a relação seja pautada pelo suporte técnico, sem as tensões típicas de uma rivalidade direta. "Eu vejo o Max um pouco como um mentor, sabe, na minha carreira, não só na F1, mas também antes da F1, quando eu estava na F3", afirmou o brasileiro.

Bortoleto destacou que o suporte permanece constante. "Ele já me ajudava muito naquela época e isso não mudou nada desde que entrei na F1. Ele continua me ajudando e respondendo a todas as minhas perguntas e dúvidas."



Apesar de agora dividirem o mesmo grid, a disparidade momentânea entre os objetivos das equipes facilita uma convivência leve e amistosa entre os dois. "Obviamente, estamos competindo um contra o outro agora, mas o cara conquistou tanta coisa na carreira dele. Sim, ele não me vê como uma ameaça. Sabe, não estamos disputando um título, estamos ambos numa posição em que ainda não chegamos lá", explicou o jovem talento da Audi.

Fora do ambiente de alta pressão, a amizade se estende para momentos de lazer e descontração, reforçando um vínculo pessoal que se tornou sólido ao longo dos últimos anos."Tenho certeza de que, no dia em que disputarmos um título, pode ser diferente, sabe, mas ele tem sido um bom amigo para mim nos últimos anos e também fora das pistas, sabe, a gente se diverte e é ótimo", concluiu o piloto.

