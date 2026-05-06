Uniforme conta com símbolo de Pelé fazendo sua clássica comemoração de socos no ar - Divulgação / Mirassol

Uniforme conta com símbolo de Pelé fazendo sua clássica comemoração de socos no arDivulgação / Mirassol

Publicado 06/05/2026 19:44

Pelé foi homenageado pelo Mirassol na nova camisa do clube, que será usada nos jogos da equipe pela Libertadores. O clube divulgou a novidade por meio de um vídeo publicado nas redes sociais na noite desta quarta-feira (6).

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O uniforme tem cor verde com detalhes dourados e a silhueta do lendário jogador fazendo a sua clássica comemoração de soco no ar. O lançamento conta com a participação da marca Pelé, administrada por Neymar pai desde o ano passado. O uniforme tem cor verde com detalhes dourados e a silhueta do lendário jogador fazendo a sua clássica comemoração de soco no ar. O lançamento conta com a participação da marca Pelé, administrada por Neymar pai desde o ano passado.

"A marca que esteve ao lado de Pelé em sua trajetória agora apresenta a nova camisa do Mirassol Futebol Clube para a CONMEBOL Libertadores", aponta o comunicado.

"Porque o futebol também nasce no interior. Nos campos simples, nos sonhos improváveis e nas histórias que começam pequenas antes de ganharem o mundo", afirma o texto.



O Mirassol, que participa da Libertadores pela primeira vez, entra em campo pela 4ª rodada da competição nesta quinta-feira (7), às 19h, para enfrentar a LDU, no Maião. O duelo vai marcar a estreia da camisa.

A equipe do interior paulista é a terceira colocada do grupo G, empatada com o primeiro colocado, o próprio LDU, e o segundo lugar, Lanús.