Robinho Jr, à esquerda, e Neymar - Raul Baretta / Santos FC

Robinho Jr, à esquerda, e NeymarRaul Baretta / Santos FC

Publicado 06/05/2026 19:40

Robinho Jr retirou a queixa nesta quarta-feira (6) sobre a agressão de Neymar ao atleta no último domingo (3). O Pedido foi formalizado pelo seu advogado, Anderson Luna e o recuo ocorreu após o pedido público de desculpas do camisa 10 do Santos. A informação é do 'ge'.

De acordo com a acusação, Neymar “proferiu xingamentos de maneira ofensiva”, aplicou uma “rasteira” e desferiu “um tapa violento no rosto” de Robinho Jr. A defesa do jogador chegou a enviar ao Santos uma representação extrajudicial.





No último jogo do Santos, nesta terça-feira (5), no empate contra o Deportivo Recoleta pela fase de grupos da Sul-Americana, os dois se posicionaram sobre o assunto. Após a partida, Neymar pediu desculpas ao companheiro de equipe:



“São coisas do futebol. Primeiramente, era para ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino de quem eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo. Já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e assim vai”, disse Neymar. Leia mais: Bortoleto detalha papel de Verstappen como 'mentor' e revela amizade fora das pistas No último jogo do Santos, nesta terça-feira (5), no empate contra o Deportivo Recoleta pela fase de grupos da Sul-Americana, os dois se posicionaram sobre o assunto. Após a partida, Neymar pediu desculpas ao companheiro de equipe:“São coisas do futebol. Primeiramente, era para ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino de quem eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo. Já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e assim vai”, disse Neymar.