Robinho Jr, à esquerda, e NeymarRaul Baretta / Santos FC
No último jogo do Santos, nesta terça-feira (5), no empate contra o Deportivo Recoleta pela fase de grupos da Sul-Americana, os dois se posicionaram sobre o assunto. Após a partida, Neymar pediu desculpas ao companheiro de equipe:
“São coisas do futebol. Primeiramente, era para ter sido resolvido entre nós. Foi um desentendimento que tivemos no treinamento. Foi uma reação que eu tive e acabei me excedendo um pouco. Mas logo após o ocorrido foi pedido desculpas, a gente conversou no vestiário e se entendeu ali. É um menino de quem eu gosto muito, tenho um carinho especial. Isso acontece no futebol, você briga com irmão, com amigo. Já discuti com vários amigos do futebol, já briguei com todos e assim vai”, disse Neymar.
Por outro lado, Robinho Jr. confirmou o tapa, mas afirmou que o caso já está resolvido:
“Foi isso (tapa no rosto), mas, como eu já disse, na hora ele já pediu desculpas. Ele viu que tinha passado da medida e me pediu desculpas diversas vezes. Eu já falei que as desculpas estão aceitas. Agora é focar nos resultados e no mais importante para o Santos”, afirmou Robinho Jr.
O próximo compromisso do Santos será contra o Bragantino, no próximo domingo (10), em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.
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