Nasser Al-Khelaifi comemora vaga do PSG à final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira (6)Franck Fife / AFP
Al-Khelaifi "invadiu" a coletiva do comandante espanhol nesta quarta-feira, após o 1 a 1 diante do Bayern de Munique, na Alemanha, que garantiu presença na decisão diante do Arsenal, dia 30 de maio, em Budapeste, na Hungria, para elogiar e agigantar o trabalho do treinador.
O PSG conquistou a primeira Champions na temporada passada, com sonoros 5 a 0 na decisão diante da Inter de Milão, e novamente chega como favorito, apesar da invencibilidade do Arsenal. A depender do entusiasmo de Al-Khelaifi com Luis Enrique, o PSG já pode preparar a festa.
"Treinador fantástico, o melhor do mundo. Mas também como pessoa, ele é incrível", afirmou. "Como ele gerencia o dia a dia no clube, os jogadores, a mídia, tudo, é incrível. Estou muito orgulhoso de tê-lo no clube."
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