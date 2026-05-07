Luis Suaréz em ação pelo Inter Miami - Patricia de Melo Moreira / AFP

Luis Suaréz em ação pelo Inter MiamiPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 07/05/2026 08:30

Rio - O atacante Luis Suárez, de 39 anos, que defende o Inter Miami, abordou sobre a possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2026. O centroavante afirmou que caso seja convocado para defender a seleção uruguaia não irá recusar.

"Jamais diria não à seleção se ela precisar de mim, ainda mais perto de uma Copa do Mundo", afirmou o atacante.

Suárez encerrou sua passagem pela seleção uruguaia em 2024 na disputa da Copa América. Na ocasião, o centroavante afirmou que estava se aposentando. Posteriormente, o veterano fez críticas ao treinador Marcelo Bielsa.

O atacante, de 39 anos, defende o Inter Miami desde 2024. No total, Suárez entrou em campo em 95 partidas, anotou 44 gols e deu 31 assistências na equipe dos Estados Unidos. Pela seleção uruguaia, o veterano disputou as Copas de 2010, 2014, 2018 e 2022.