Gabigol em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 07/05/2026 13:20

Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, tem causado preocupação no Santos. De acordo com informações do portal "UOL", a forma física do centroavante tem gerado "dor de cabeça" à comissão técnica. O treinador Cuca estaria decepcionado com o rendimento.

De acordo com análises internas, Gabigol tem metade das ações de Neymar por jogo e está bem abaixo do camisa 10 em relação aos índices físicos. O entendimento da comissão técnica é que atacante participa pouco do jogo. O camisa 9 pode perder espaço no time.

Revelado pelo Santos, Gabigol está emprestado pelo Cruzeiro ao Peixe até o final do ano. Ele retornou ao clube paulista, depois de passagem histórica pelo Flamengo de 2019 a 2024 e de uma temporada sem brilho em Belo Horizonte.

Apesar do momento ruim, Gabigol é o artilheiro do Santos na temporada. Ele entrou em campo em 20 partidas, anotou nove gols e deu cinco assistências.