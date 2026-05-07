Gabigol em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

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Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, tem causado preocupação no Santos. De acordo com informações do portal "UOL", a forma física do centroavante tem gerado "dor de cabeça" à comissão técnica. O treinador Cuca estaria decepcionado com o rendimento.
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De acordo com análises internas, Gabigol tem metade das ações de Neymar por jogo e está bem abaixo do camisa 10 em relação aos índices físicos. O entendimento da comissão técnica é que atacante participa pouco do jogo. O camisa 9 pode perder espaço no time.
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Revelado pelo Santos, Gabigol está emprestado pelo Cruzeiro ao Peixe até o final do ano. Ele retornou ao clube paulista, depois de passagem histórica pelo Flamengo de 2019 a 2024 e de uma temporada sem brilho em Belo Horizonte.
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Apesar do momento ruim, Gabigol é o artilheiro do Santos na temporada. Ele entrou em campo em 20 partidas, anotou nove gols e deu cinco assistências.