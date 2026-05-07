Samir Xaud, atual presidente da CBFRafael Ribeiro / CBF
Presidente da CBF 'garante' renovação de Ancelotti até 2030: 'Dá para cravar'
Ideia é selar novo vínculo com o técnico antes da Copa do Mundo de 2026
Botafogo fará empréstimo para pagar salários de jogadores
Glorioso recebeu aval da Justiça para recorrer a um financiamento emergencial
Atacante desfalcará o Botafogo no jogo contra o Atlético-MG
Ele pertence ao Galo e está no Alvinegro Carioca por empréstimo
'Esperamos ganhar estes três pontos', afirma diretor do Flamengo após jogo cancelado
A partida contra o Independiente Medellín foi paralisada logo no início
Se Conmebol mantiver critérios, Flamengo deve ser declarado vencedor do jogo
Fortaleza foi declarado ganhado de partida contra o Colo-Colo, em 2025, marcado por confusão generalizada
Jorginho usa redes sociais para dizer que está tudo bem com time do Flamengo
Jogadores estão no vestiário
Jogo do Flamengo é cancelado por conflito na torcida do Independiente Medellín
Torcida colombiana invadiu o gramado e acendeu sinalizadores em protesto contra a diretoria do clube
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