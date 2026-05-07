O Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendeu as restrições impostas aos atletas bielorrussosFabrice Coffrini / AFP
COI encerra punição a Belarus e libera volta de atletas e símbolos nacionais
País europeu estava punido desde 2022, quando participou dos ataques russos à Ucrânia
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