Valverde é jogador do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Valverde é jogador do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 07/05/2026 17:46 | Atualizado 07/05/2026 19:05

Em nota, o Real Madrid anunciou que Valverde está bem e em casa. Ele deve permanecer em repouso por dez a 14 dias, conforme informou o clube.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. Valverde está em domicílio em bom estado e deverá permanecer em repouso por 10 a 14 dias, conforme indicado pelos protocolos médicos para este diagnóstico", diz o comunicado publicada pelo clube espanhol.

Valverde, portanto, é desfalque certo no Real Madrid para o clássico com o Barcelona. O jogo de domingo (10) pode dar o título do Campeonato Espanhol ao time catalão, líder isolado da competição.

Em outra nota, o Real Madrid anunciou que decidiu abrir expedientes disciplinares contra Valverde e Tchouaméni: "O clube anunciará a resolução de ambos os casos oportunamente, assim que os respectivos procedimentos internos forem concluídos", disse o Real.

Outros casos no elenco do Real Madrid

O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o Marca.