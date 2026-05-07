Valverde é jogador do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

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Espanha - O meio-campista do Real Madrid Federico Valverde, que se envolveu em briga com Tchouaméni, foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. O uruguaio confirmou que teve um "desencontro" com um companheiro de equipe nesta quinta-feira (7), mas afirmou que, na discussão, se golpeou acidentalmente contra uma mesa. Ele ainda negou troca de agressões.
Em nota, o Real Madrid anunciou que Valverde está bem e em casa. Ele deve permanecer em repouso por dez a 14 dias, conforme informou o clube.
"Após exames realizados hoje em nosso jogador Fede Valverde pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado com traumatismo cranioencefálico. Valverde está em domicílio em bom estado e deverá permanecer em repouso por 10 a 14 dias, conforme indicado pelos protocolos médicos para este diagnóstico", diz o comunicado publicada pelo clube espanhol.
Valverde, portanto, é desfalque certo no Real Madrid para o clássico com o Barcelona. O jogo de domingo (10) pode dar o título do Campeonato Espanhol ao time catalão, líder isolado da competição.
Em outra nota, o Real Madrid anunciou que decidiu abrir expedientes disciplinares contra Valverde e Tchouaméni: "O clube anunciará a resolução de ambos os casos oportunamente, assim que os respectivos procedimentos internos forem concluídos", disse o Real.
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Outros casos no elenco do Real Madrid

Antes de Valverde e Tchouaméni, que também se envolverem em confusão na quarta-feira (6), houve um caso de agressão de Rüdiger ao lateral Carreras, na terça-feira. Além disso, Mbappé discutiu com um membro da comissão técnica do Real Madrid durante um treino, em 24 de abril.
O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o Marca.