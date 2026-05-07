Valverde é jogador do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
Após briga com Tchouaméni, Valverde é diagnosticado com traumatismo cranioencefálico
Uruguaio confirmou que teve um 'desencontro' com um companheiro, mas destacou que bateu acidentalmente em uma mesa na discussão
Valverde se manifesta sobre confusão e afirma que bateu acidentalmente em mesa
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