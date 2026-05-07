Freiburg tem é conhecido por estilo de jogo semelhante do futebol brasileiro - Silas Stein / AFP

Freiburg tem é conhecido por estilo de jogo semelhante do futebol brasileiroSilas Stein / AFP

Publicado 07/05/2026 19:00 | Atualizado 07/05/2026 19:05

se inspira no futebol brasileiro. Rio - Finalista da Liga Europa, o Freiburg pode conquistar o título mais importante de sua história no dia 20, às 16h (de Brasília), em Istambul. O time alemão venceu o Braga, de Portugal, por 3 a 1 , nesta quinta-feira (7), e garantiu vaga numa final europeia pela primeira vez. O modesto clube da região de Breisgau, no sudoeste da Alemanha, vive uma crescente no futebol local e

Na década de 90, o Freiburg ganhou o apelido de "Breisgau-Brasilianer" (Brasileiros de Breisgau). O apelido se popularizou na temporada de 1994/95, quando o Freiburg conquistou um surpreendente terceiro lugar no Campeonao Alemão e ficou à frente do Bayern de Munique. O termo refere-se a um estilo de jogo ofensivo, técnico e envolvente, inspirado no "jogo bonito" brasileiro.

Apesar da comparação entre o estilo de jogo do time alemão e a tradição brasileira de futebol, o Freiburg nunca passou perto de ser uma potência do futebol alemão. Até 1978 disputava apenas torneios amadores e não era nem o maior time da cidade de Freiburg, situada no sudoeste da Alemanha. A cidade, inclusive, fica perto da famosa Floresta Negra, que era o apelido do estádio da equipe.

Freiburg vai decidir o título da Liga Europa Silas Stein / AFP

Com a reformulação do sistema do futebol alemão, o Freiburg passou a figurar entre as duas principais divisões do futebol alemão. Em 1992/93, conquistou o título da segunda divisão pela primeira vez e subiu para a elite de forma inédita. Em 1994/95, ficou em terceiro lugar e atingiu a sua melhor campanha até hoje. Desde então, obteve o quarto lugar como melhor posição em duas ocasiões.

Após subir para a elite do futebol alemão, a história do Freiburg mudou. O time foi rebaixado quatro vezes, mas conseguiu voltar. Em três oportunidades, retornou no ano seguinte após conquistar a segunda divisão. A última vez que caiu foi em 2015, mas retornou no ano seguinte. Desde então, se manteve na primeira divisão do Campeonato Alemão. Apenas em 2018 e 2019 não ficou entre os dez primeiros.

Desde a temporada 2021/22, o Freiburg vive um período de ascensão no futebol alemão. Em 2022, foi vice-campeão da Copa da Alemanha. No ano seguinte, foi semifinalista da Copa da Alemanha e se classificou para a Liga Europa. Em 2024, também disputou a Liga Europa. Agora, os Breisgau-Brasilianer terão a chance de conquistar o primeiro título europeu de sua história.