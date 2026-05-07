Donald Trump ao lado de presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante sorteio dos grupos da Copa do Mundo - Mandel Ngan / AFP

Donald Trump ao lado de presidente da Fifa, Gianni Infantino, durante sorteio dos grupos da Copa do MundoMandel Ngan / AFP

Publicado 07/05/2026 18:30





"Eu não estava ciente desse valor", disse Trump ao ser questionado pelo jornal New York Post sobre o custo para assistir à partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, em 12 de junho, em Los Angeles.



O ingresso mais barato para esse duelo aparece por 1.940 dólares (R$ 9.545) no site de vendas da Fifa.



"Eu adoraria estar lá, mas não pagaria isso, para ser sincero", afirmou o presidente.



Nesta mesma semana, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se defendeu das críticas à política de preços para a Copa do Mundo, alegando que ela responde às particularidades do mercado de entretenimento nos Estados Unidos.



Segundo Infantino, 25% dos ingressos para a fase de grupos custavam menos de 300 dólares (R$ 1.476).



Trump, por sua vez, também sugeriu que seu governo poderia examinar o preço dos ingressos, considerado exorbitante por grupos de torcedores que apresentaram uma denúncia contra a Fifa à Comissão Europeia. O presidente americano, Donald Trump, se declarou surpreso com o alto preço dos ingressos para o primeiro jogo da seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, superior a 1.000 dólares (R$ 4.920), e afirmou que "não pagaria" esse valor."Eu não estava ciente desse valor", disse Trump ao ser questionado pelo jornal New York Post sobre o custo para assistir à partida dos Estados Unidos contra o Paraguai, em 12 de junho, em Los Angeles.O ingresso mais barato para esse duelo aparece por 1.940 dólares (R$ 9.545) no site de vendas da Fifa."Eu adoraria estar lá, mas não pagaria isso, para ser sincero", afirmou o presidente.Nesta mesma semana, o, alegando que ela responde às particularidades do mercado de entretenimento nos Estados Unidos.Segundo Infantino, 25% dos ingressos para a fase de grupos custavam menos de 300 dólares (R$ 1.476).Trump, por sua vez, também sugeriu que seu governo poderia examinar o preço dos ingressos, considerado exorbitante por grupos de torcedores que apresentaram uma denúncia contra a Fifa à Comissão Europeia.

"Não vi isso, mas teria que cuidar do tema", afirmou o republicano.



"Gostaria que as pessoas que votaram em mim pudessem ir... Se as pessoas do Queens e do Brooklyn que gostam de Donald Trump não puderem (assistir aos jogos), eu ficaria decepcionado, mas ao mesmo tempo é um sucesso incrível", explicou o ex-magnata imobiliário originário de Nova York.



"Sei que (o torneio) tem um sucesso enorme, está batendo todos os recordes e (a Fifa) nunca havia visto algo assim", acrescentou Trump sobre a Copa do Mundo, que será sediada por Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho.



A Fifa vendeu cerca de cinco dos sete milhões de ingressos disponíveis, e uma nova fase de venda "de última hora" foi aberta nesta quinta-feira no site oficial da entidade.

