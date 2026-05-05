Comercial da Fox Sports imagina último lance de uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Estados Unidos - Reprodução de vídeo

Comercial da Fox Sports imagina último lance de uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Estados UnidosReprodução de vídeo

Publicado 05/05/2026 14:19

Brasil leva um gol olímpico nos acréscimos e perde a final da Copa do Mundo de 2026 para os Estados Unidos por 3 a 2. Essa é a previsão da campanha da TV americana Fox Sports em comercial para divulgar o torneio.



A peça publicitária traz como mensagem central "Você acredita?" e "tudo pode acontecer". Inclusive, a narração do "jogo" pergunta exatamente "você acredita em milagres?" antes de Pulisic cobrar o escanteio e mandar a bola para o fundo das redes.



Enquanto a bola viaja pela área, com os jogadores de Brasil e Estados Unidos disputando espaço, sobe a música de fundo 'Impossible dream' ("Sonho impossível", em português). Logo depois do gol, torcedores que assistem pela TV comemoram bastante o título.



O vídeo ainda conta com participação de astros de outros esportes, como o do futebol americano Tom Brady, que aparece raspando o cabelo de Ibrahimovic, que será comentarista do canal. O diálogo entre eles dá a entender que fizeram uma aposta e o americano venceu ao acreditar que os Estados Unidos seriam os campeões da Copa do Mundo.



No fim, acaba o sonho e dois amigos aparecem conversando sobre essa possibilidade. Um deles afirma "Poderia acontecer". Então aparece Mike Eruzione, herói do 'Milagre no Gelo', famoso jogo de hóquei na olimpíada de 1980, quando o time de universitários dos Estados Unidos conquistou o ouro ao vencer a favorita União Soviética.



O ex-atleta então pergunta "Você não acredita em milagres?" e logo depois vai embora.

