Comercial da Fox Sports imagina último lance de uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Estados UnidosReprodução de vídeo
TV 'prevê' final da Copa com derrota do Brasil para EUA no fim; veja o vídeo
Comercial também mostra Ibrahimovic pagando aposta com Tom Brady
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Fifa convida Irã para conversar sobre participação na Copa do Mundo
Em meio à guerra, seleção iraniana vive incertezas em relação ao torneio internacional
Presidente da Fifa confirma que o Irã jogará a Copa do Mundo
Mesmo em meio à guerra, Gianni Infantino reiterou que as partidas da seleção iraniana serão nos Estados Unidos
Delegação do Irã não vai a Congresso da Fifa e aumenta dúvida sobre a Copa
Representantes do país alegam desrespeito na chegada ao Canadá e boicotam evento
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