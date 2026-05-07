João Pedro celebra gol pelo Chelsea na final da Copa do Mundo de Clubes - Alex Grimm / Getty Images via AFP

João Pedro celebra gol pelo Chelsea na final da Copa do Mundo de ClubesAlex Grimm / Getty Images via AFP

Publicado 07/05/2026 16:48 | Atualizado 07/05/2026 18:11

Rio - Companheiros na seleção brasileira e no Chelsea, Estêvão e João Pedro receberam elogios de Shaun Wright-Phillips, campeão inglês na temporada 2005/06 pelo clube londrino. Em entrevista ao 'Somos Fanáticos', o ex-jogador qualificou o ponta como um jogador "excepcional", mas apontou o centroavante como o brasileiro mais importante do elenco atual.

"Sinceramente, acho que ele (Estêvão) é um jogador que empolga os torcedores. Ele é aquele tipo de jogador que você compra ingresso para assistir porque ele diverte, cria chances, marca gols. Todo time precisa de um jogador assim (...) Não sei se é o brasileiro mais importante do elenco porque acho que o João Pedro se saiu incrivelmente bem em um time que não está jogando no seu melhor nível", disse.

O ponta de 19 anos, cria do Palmeiras, é o artilheiro da seleção brasileira desde a chegada de Ancelotti e voltou ao Brasil recentemente para tratar de lesão na coxa direita . Antes da contusão, Estêvão vinha de boas atuações vestindo a amarelinha e era um dos nomes dados como garantidos na lista de convocados para a Copa. Agora, precisará correr contra o tempo para se recuperar a tempo de disputar o torneio.

Interesse do Barcelona em João Pedro

Na sequência, Wright-Phillips comentou sobre os rumores da transferência de João Pedro, um dos cotados para ser o camisa 9 do Brasil no Mundial, para o Barcelona. A equipe catalã busca um substituto para o polonês Robert Lewandowski, já com 37 anos, e vê o brasileiro como um dos nomes preferidos

"Acredito que seria fantástico para o João, se ele tiver de ir. Pessoalmente, diante da maneira que o Chelsea vem sendo conduzido, se eu fosse ele, faria de tudo para concluir essa transferência. Jogar no Camp Nou, ao lado de Raphinha e Yamal, seria ótimo para ele. Ele marcaria muitos gols, uma vez que já vimos o que ele fez em um time não tão bom quanto esse do Chelsea. Se eu fosse o João Pedro, eu ia querer jogar a Liga dos Campeões e não consigo ver o Chelsea se classificando para nenhuma competição europeia", finalizou.