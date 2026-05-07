João Pedro celebra gol pelo Chelsea na final da Copa do Mundo de ClubesAlex Grimm / Getty Images via AFP
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