Casemiro em partida da seleção brasileira - Rafael Ribeiro/CBF

Casemiro em partida da seleção brasileiraRafael Ribeiro/CBF

Publicado 07/05/2026 11:30

Rio - A relação de Carlo Ancelotti com Casemiro é muito intensa. A parceria vitoriosa no Real Madrid fez com que o volante, de 34 anos, voltasse para a seleção brasileira. O volante recordou um dos momentos mais complicados da relação, quando o ex-jogador do São Paulo, optou por acertar com o Manchester United. A atitude do italiano quase mudou a decisão do brasileiro.

"Foi a única vez que eu duvidei de sair do Real Madrid, porque quando termina a Champions League, já estava meio que pensando, tinha um pouco de incerteza no meu futuro. E eu me lembro que quando eu fui sair para o United, já estava tudo esclarecido, e eu vou na sala do Ancelotti. Eu entro, ele fecha a porta, e a hora que eu viro pra ele, ele está chorando. E aí eu falo: Pô, mister, tu não. Tu não pode fazer isso. E ele falou: "Desculpa, mas você é um cara que eu tenho uma aproximação, você, o Luka (Modric) e o Toni (Kroos). Tenho uma aproximação muito grande com vocês e vejo que você está decidido, mas me emociona porque você é um cara que eu gosto muito, que é importante no clube", disse o volante em entrevista à TNT Sports.

No Manchester United, Casemiro viveu altos e baixos e não teve uma passagem tão vitoriosa, quando no Real Madrid. O volante conquistou apenas uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Ele deixará o Red Devils após o fim da atual temporada europeia.

Casemiro foi titular da seleção brasileira nas Copas de 2018 e 2022. Antes de chegada de Ancelotti no ano passado, o volante tinha perdido espaço, porém, com o italiano voltou a ser fundamental no elenco pentacampeão.