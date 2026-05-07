Sole Cardozo é musa do Olimpia - Reprodução / Instagram

Sole Cardozo é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 07/05/2026 09:30 | Atualizado 07/05/2026 09:33

Rio - A musa do Olimpia, Sole Cardozo, se pronunciou sobre rumores na imprensa paraguaia de que teria se casado. A beldade, que tem utilizado um anel novo, negou que tenha mudado de estado civil e brincou sobre a situação.

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"Quem contou isso? Estão desesperados por causa do anel. Estão preocupados. Querem saber se eu me casei. É mentira, é boato, como quando dizem que o vizinho casou ou que o vizinho está dormindo com a vizinha", disse em entrevista ao site paraguaio "Extra".

Sole Cardozo é personalidade conhecida no Paraguai, sendo locutora de programas de TV e também de rádio, além de fazer muitas publicidades.

No total, a beldade tem mais de 1,8 milhão de seguidores no Instagram (@solecardozopy) e faz muito sucesso pela sua beleza.