Quatro estações do MetrôRio ganham ponto de trocas de figurinha do álbum da Copa do MundoDivulgação
Estações do MetrôRio ganham pontos de troca de figurinhas do álbum da Copa
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Partida entre as duas equipes precisou ser paralisada logo no início; posteriormente, foi cancelada
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