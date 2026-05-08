Quatro estações do MetrôRio ganham ponto de trocas de figurinha do álbum da Copa do Mundo - Divulgação

Quatro estações do MetrôRio ganham ponto de trocas de figurinha do álbum da Copa do MundoDivulgação

Publicado 08/05/2026 12:03

Os colecionadores do álbum da Copa do Mundo terão à disposição quatro pontos de troca de figurinhas no metrô do Rio. As estações Central do Brasil, Uruguaiana, Carioca e Pavuna terão espaços exclusivos não apenas para a interação entre as pessoas, mas também para compra do álbum e dos pacotes de cromos.



Os pontos de troca de figurinhas foram instalados em parceria com a Panini e funcionam de segunda a sábado, das 7h às 19h, e aos domingos, das 8h às 12h. O ambiente conta com tapete que faz alusão à grama de um campo de futebol, além de mesas e puffs para que os colecionadores possam negociar suas figurinhas repetidas.

O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2026 tem 112 páginas e 980 figurinhas. O aumento considerável na coleção deve-se ao número recorde de participantes nesta edição do torneio: 48 seleções.