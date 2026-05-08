Maracanã receberá o jogo entre Brasil e Panamá

Rio - A CBF divulgou, nesta sexta-feira (8), valores e informações sobre a venda de ingressos para o jogo entre Brasil e Panamá. O amistoso entre as duas seleções acontecerá no dia 31 de maio, no Maracanã.
A partida marca a despedida da Amarelinha do país antes da Copa do Mundo. O ingresso mais barato custa R$ 50 (meia no setor Norte), enquanto o mais caro sai por R$ 400 (inteira no setor Oeste Inferior).
De acordo com a entidade, a pré-venda começa na próxima quarta-feira (13), às 10h. Já comercialização para o público geral terá início no dia 14, no mesmo horário. As entradas poderão ser adquiridas pelo site brasil.futebolcard.com.
Veja informações divulgadas pela CBF

Data: 31/05/2026

Horário: 18h30

Abertura de Portões: 15h30

Site de vendas: brasil.futebolcard.com

Site cadastro facial: cbf.bepass.com.br
 
Valores ingressos (inteira / meia)

•⁠ ⁠Norte = R$100 / R$50

•⁠ ⁠Sul = R$150 / R$75

•⁠ ⁠Leste Superior = R$200 / R$100

•⁠ ⁠Leste Inferior = R$300 / R$150

•⁠ ⁠Oeste Inferior = R$400 / R$200

Limite de compra: 4 ingressos por compra - Todos os ingressos precisam ser atribuídos ao portador no momento da compra

Abertura Pré-Venda Itaú: 13/05/26 10h

Abertura Venda Público Geral: 14/05/26 10h

Pré-Venda Itaú:

Os clientes do banco Itaú terão acesso a uma carga exclusiva de ingressos antes do público geral. A compra poderá ser realizada com qualquer cartão Itaú. A pré-venda ocorrerá do dia 13/05, das 10h até o termino da quantidade alocada ou até as 10h do dia 14/05.