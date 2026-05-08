Maracanã receberá o jogo entre Brasil e Panamá
Veja informações divulgadas pela CBF
Horário: 18h30
Abertura de Portões: 15h30
Site de vendas: brasil.futebolcard.com
Site cadastro facial: cbf.bepass.com.br
• Norte = R$100 / R$50
• Sul = R$150 / R$75
• Leste Superior = R$200 / R$100
• Leste Inferior = R$300 / R$150
• Oeste Inferior = R$400 / R$200
Limite de compra: 4 ingressos por compra - Todos os ingressos precisam ser atribuídos ao portador no momento da compra
Abertura Pré-Venda Itaú: 13/05/26 10h
Abertura Venda Público Geral: 14/05/26 10h
Pré-Venda Itaú:
Os clientes do banco Itaú terão acesso a uma carga exclusiva de ingressos antes do público geral. A compra poderá ser realizada com qualquer cartão Itaú. A pré-venda ocorrerá do dia 13/05, das 10h até o termino da quantidade alocada ou até as 10h do dia 14/05.
