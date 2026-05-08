Pentacampeão em 2002, Ronaldinho destacou a importância de Neymar para a SeleçãoCarl de Souza / AFP
Ronaldinho é mais um a pedir Neymar na Copa do Mundo: 'O melhor deles todos'
Convocação final será divulgada no dia 18 de maio, no Museu do Amanhã
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