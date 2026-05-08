Logo da Copa do Mundo de 2026, que terá 16 sedes em três países - Divulgação / Fifa

Logo da Copa do Mundo de 2026, que terá 16 sedes em três países Divulgação / Fifa

Publicado 08/05/2026 16:03

A organização da Copa do Mundo de 2026 estabeleceu um cronograma de entretenimento que prevê a realização de três cerimônias de abertura distintas para marcar o início do torneio em cada país anfitrião. Além das festas inaugurais, o calendário oficial da Fifa contempla eventos para o Dia da Independência dos Estados Unidos, uma cerimônia de encerramento e o show no intervalo da grande final, marcada para 19 de julho. O pontapé inicial artístico ocorre já no dia 10 de junho, com uma contagem regressiva transmitida ao vivo de Toronto, Los Angeles e Cidade do México.

A diversidade cultural será um dos grandes pilares dos eventos, contando com a participação de nomes como a brasileira Anitta, o colombiano J Balvin e o venezuelano Danny Ocean em diferentes momentos das festividades.

Outro ponto alto será o dia 4 de julho, data em que se comemoram os 250 anos da independência norte-americana. Para esta ocasião, a Fifa planeja grandes celebrações na Filadélfia e em Houston, cidades que receberão jogos das oitavas de final durante o feriado histórico.



As aberturas oficiais começam em solo mexicano no dia 11 de junho, às 16h (de Brasília), no Estádio Azteca, antes do jogo entre México e África do Sul. Segundo informações do site "The Athletic", a cerimônia deve contar com a banda Maná, Alejandro Fernández, Belinda e o grupo Los Angeles Azules.

Em 12 de junho, a festa ocorre no Canadá com prováveis shows de Michael Bublé e Alanis Morissette no BMO Field. Já nos Estados Unidos, no mesmo dia, a expectativa é de uma performance da cantora Katy Perry no SoFi Stadium antes do confronto entre a seleção americana e o Paraguai.