Equipe inicia transição da grama do MetLife StadiumCharly Triballeau / AFP
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O MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo
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