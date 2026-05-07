Equipe inicia transição da grama do MetLife Stadium - Charly Triballeau / AFP

Equipe inicia transição da grama do MetLife StadiumCharly Triballeau / AFP

Publicado 07/05/2026 19:46

O MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 — contra o Marrocos, no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília) —, iniciou a troca do gramado sintético pelo natural para atender às normas impostas pela Fifa. O estádio, localizado em East Rutherford, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, também será a sede da grande final do Mundial, no dia 19 de julho.

Além da troca do piso, o MetLife Stadium também terá ajustes nas dimensões do campo, com a remoção de assentos que ficam à beira do gramado. Como foi projetado para receber jogos de futebol americano, seu gramado é ligeiramente menor, característica que já foi motivo de polêmica.

Em 2024, o local foi uma das sedes da Copa América, vencida pelos argentinos, em ocasião que ficou muito marcada pelas reclamações sobre o tamanho dos campos, em média 10% menores que os habituais, justamente em virtude do objetivo inicial da construção do estádio.

Casa do New York Jets e do New York Giants, dois times da NFL, o MetLife Stadium foi inaugurado em 2010 e tem capacidade para mais de 82 mil pessoas. Anteriormente, já havia recebido a final da Copa América Centenário, em 2016, conquistada pelo Chile, sobre a Argentina, nos pênaltis.

O Brasil é o cabeça-de-chave do grupo C desta Copa do Mundo, que também conta com Marrocos, Escócia e Haiti. Depois de estrear contra os marroquinos, no estádio que será sede da final do torneio, a Seleção enfrentará os haitianos no Lincoln Financial Stadium, na Filadélfia, e depois irá a Miami, na Flórida, encarar os escoceses no Hard Rock Stadium, brigando por uma vaga no mata-mata.