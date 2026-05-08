Estádio Atanasio Girardot - Reprodução/ESPN

Estádio Atanasio GirardotReprodução/ESPN

Publicado 08/05/2026 23:13

Colômbia - A confusão que cancelou a partida da Libertadores entre Independiente Medellín e Flamengo na noite de quinta-feira (7), no estádio Atanasio Girardot, teve um saldo de nove pessoas detidas, incluindo um menor de idade. A informação foi divulgada pelo comandante da Polícia Metropolitana, General Henry Yesid Bello, segundo noticiou o jornal 'El Colombiano'.

Ainda de acordo com o portal, as autoridades indiciaram que, na arquibancada norte, onde ficam as organizadas, houve danos em 13 pias, nove vasos sanitários e 113 cadeiras arrancadas.

O Independiente Medellín, nesta sexta-feira (8), pediu desculpas à torcida do Flamengo e informou que iniciará, ao lado das autoridades competentes, "as investigações correspondentes para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis".

O árbitro Jesús Valenzuela precisou interromper a partida logo no início, e os jogadores das duas equipes foram para o vestiário. Mais de uma hora após a paralisação, a Conmebol anunciou o cancelamento do jogo.

O time colombiano vive uma crise, e torcedores vaiaram antes mesmo da bola rolar. Membros de organizadas do Independiente Medellín foram ao estádio vestidos de preto e com o rosto coberto. Algumas faixas exibidas mostravam frases de protesto contra a diretoria e a Conmebol.