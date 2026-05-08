A partida precisou ser paralisada logo no início por causa de uma confusão gerada por torcedores do Independiente Medellín. Posteriormente, a Conmebol cancelou o jogo por falta de segurança.
O clube colombiano destacou que compreende a frustação dos torcedores e também respeita as opiniões "sempre que se expressem com respeito e dentro do marca da sã convivência". O Independiente rechaçou os atos de vandalismo e os danos às instalações do estádio Atanasio Girardot. Além disso, informou que iniciará junto às autoridades investigações para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis.
Os dois clubes aguardam a decisão da Conmebol sobre o resultado da partida. O Flamengo espera ficar com os três pontos.
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