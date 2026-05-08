Caos na torcida do Independiente Medellín - Jaime Saldarriaga / AFP

Caos na torcida do Independiente MedellínJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 08/05/2026 22:20

"Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes", diz um trecho da nota do clube colombiano.

A partida precisou ser paralisada logo no início por causa de uma confusão gerada por torcedores do Independiente Medellín. Posteriormente, a Conmebol cancelou o jogo por falta de segurança.

O clube colombiano destacou que compreende a frustação dos torcedores e também respeita as opiniões "sempre que se expressem com respeito e dentro do marca da sã convivência". O Independiente rechaçou os atos de vandalismo e os danos às instalações do estádio Atanasio Girardot. Além disso, informou que iniciará junto às autoridades investigações para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis.

Os dois clubes aguardam a decisão da Conmebol sobre o resultado da partida. O Flamengo espera ficar com os três pontos.

Veja a nota

Em vista dos incidentes ocorridos na última quinta-feira do jogo internacional contra o Flamengo, pela CONMEBOL Libertadores, El Equipo del Pueblo SA informa à opinião pública que:



- Compreende a frustração dos torcedores e respeita suas opiniões, sempre que se expressem com respeito e dentro do marca da sã convivência.



- Agradece aos torcedores que acataram de maneira tranquila a evacuação do estádio e seu bom comportamento mesmo em meio aos seus inconformismos



- Oferece desculpas à torcida em geral, à torcida do Flamengo, destacando seu comportamento, assim como o dos seus jogadores e dirigentes



- Lamenta que uma festa esportiva internacional tenha sido afetada por comportamentos que vão contra o espírito do futebol



- Rechaça de maneira categórica os atos de vandalismo e os danos às instalações do Estádio Atanasio Girardot, comportamento que não representa a torcida da instituição



- Iniciará ao lado das autoridades competentes as investigações correspondentes para esclarecer o ocorrido e identificar os responsáveis

El Equipo del Pueblo SA convida a atuar com responsabilidade, recordando que este tipo de situações não afetam apenas a indivíduos, e sim a instituição, a cidade e o espetáculo de futebol em geral

Finalmente, a instituição informa que nos próximos dias se dará a conhecer as decisões que adotará frente à situação atual do Deportivo Independiente Medellín.