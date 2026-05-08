Manoel em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

Manoel em ação pelo FluminenseLucas Merçon/Fluminense

Publicado 08/05/2026 21:45

Rio - Livre no mercado após deixar o Fluminense , Manoel aguarda propostas para voltar a jogar. Em entrevista ao site 'ge', o zagueiro disse que se recuperou de uma lesão sofrida em outubro e que está apto a atuar.

"Estou fisicamente 100%, estou treinando todo dia. Não apareceu nenhuma proposta ainda, mas estou treinando todo dia, de segunda a sábado, me dedicando e esperando", afirmou Manoel.

"Tive uma lesão no menisco em outubro. Me recuperei muito bem no Fluminense, tive uma recuperação muito boa no final de março e hoje estou apto. Fiz todo tipo de treinos que a gente precisa, de jogo, jogo coletivo, treino de alta intensidade. Estou apto a jogar, estou 100%, me sentindo bem e estou esperando uma oportunidade para poder voltar a jogar, que é o mais importante", completou.



Nesta semana, o zagueiro de 36 anos fez uma publicação numa rede social e se despediu do Fluminense : "Torcida tricolor, hoje venho aqui me despedir de um grande clube, que por cinco anos foi a minha casa. Aqui tive grandes alegrias, conquistas e também momentos difíceis. E nele, me senti abraçado por vocês. O Fluminense sempre foi uma família e fazer parte dela, por tanto tempo, é motivo de orgulho".

Contratado em abril de 2021, Manoel vestiu a camisa do Flu até o fim de 2025. O zagueiro disputou 118 jogos, marcou dez gols e deu duas assistências pelo Tricolor.