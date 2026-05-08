Vegetti foi decisivo na vitória do Cerro Porteño - Manuel Pedraza / AFP

Vegetti foi decisivo na vitória do Cerro PorteñoManuel Pedraza / AFP

Publicado 08/05/2026 18:17

Colômbia - O Cerro Porteño contou com o talento de Pablo Vegetti, ex- Vasco , para superar o Junior Barranquilla no estádio Romelio Martínez, na noite de quinta-feira (7), pela Libertadores. O atacante anotou um golaço, e o time paraguaio venceu a partida por 1 a 0.

O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. A bola foi lançada ao campo de ataque, e o jogador da equipe colombiana fez o corte parcial de cabeça. Vegetti, então, acelerou para soltar a bomba de primeira e encobrir o goleiro.

Veja como foi:

Atualmente, o Cerro Porteño soma sete pontos e aparece na segunda colocação do Grupo F da Libertadores. Já o Junior Barranquilla tem apenas um ponto e ocupa a quarta posição.

O Palmeiras, líder com oito pontos, e Sporting Cristal, em terceiro com seis, completam o grupo.