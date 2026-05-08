Vegetti foi decisivo na vitória do Cerro PorteñoManuel Pedraza / AFP
What a finish from Vegetti!— CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) May 8, 2026
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