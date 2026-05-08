Vegetti foi decisivo na vitória do Cerro PorteñoManuel Pedraza / AFP

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Colômbia - O Cerro Porteño contou com o talento de Pablo Vegetti, ex-Vasco, para superar o Junior Barranquilla no estádio Romelio Martínez, na noite de quinta-feira (7), pela Libertadores. O atacante anotou um golaço, e o time paraguaio venceu a partida por 1 a 0.
O lance aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo. A bola foi lançada ao campo de ataque, e o jogador da equipe colombiana fez o corte parcial de cabeça. Vegetti, então, acelerou para soltar a bomba de primeira e encobrir o goleiro.
Veja como foi:
Atualmente, o Cerro Porteño soma sete pontos e aparece na segunda colocação do Grupo F da Libertadores. Já o Junior Barranquilla tem apenas um ponto e ocupa a quarta posição.
O Palmeiras, líder com oito pontos, e Sporting Cristal, em terceiro com seis, completam o grupo.