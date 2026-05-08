Abel Ferreira é o técnico do PalmeirasFabio Menotti / Palmeiras
Conmebol abre expediente disciplinar após Abel mostrar dedo do meio a Flaco López
Cena aconteceu durante a vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal, do Peru, pela Libertadores
Confusão que cancelou Independiente Medellín x Flamengo teve nove pessoas detidas
Imprensa colombiana também noticiou os danos no estádio Atanasio Girardot
Independiente Medellín pede desculpas à torcida do Flamengo após confusão
Partida entre as duas equipes precisou ser paralisada logo no início; posteriormente, foi cancelada
Ex-Fluminense está livre no mercado e aguarda propostas: 'Me dedicando e esperando'
O zagueiro destacou que está apto para jogar
Brasil perde para a França nas quartas de final do Mundial de tênis de mesa
Hugo Calderano, Guilherme Teodoro e Leonardo Iizuka foram superados por trio francês
Tite relembra indicação de trio estrangeiro para Seleção e conversas com Ancelotti
Ex-comandante do Brasil manteve contato com sucessores para troca de informações técnicas
CBF divulga valores e informações de ingressos para Brasil x Panamá, no Maracanã
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