Vini Jr comemora gol na vitória por 2 a 0 sobre o Espanyol - Josep Lago / AFP

Vini Jr comemora gol na vitória por 2 a 0 sobre o EspanyolJosep Lago / AFP

Publicado 08/05/2026 17:58

Espanha - Em meio à indecisão sobre seu futuro no Real Madrid e um possível interesse do Manchester City , o brasileiro Vini jr recebeu grandes elogios de um ídolo do time merengue. Trata-se de Iker Casillas, goleiro que conquistou três Ligas dos Campeões pela equipe e a Copa do Mundo de 2010 pela seleção espanhola. Agora aposentado, ele rasgou elogios ao camisa 7.

"Vinicius é um jogador maravilhoso para o Real Madrid. Agora, há que ver se ele e o clube chegam a um acordo ou não. Isso o Real Madrid tem que decidir. É um jogador que me parece interessante e muito determinante para o Real Madrid e que de um momento para outro pode mudar uma partida", disse o ex-goleiro, em entrevista à 'ESPN'.



tensões no vestiário do Real e demonstrou insatisfação em alguns momentos da temporada. Com as negociações para uma renovação em andamento, Vini Jr tem vínculo com o time merengue até junho de 2027 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe na janela de transferências do final deste ano. Do outro lado, há rumores de uma saída do brasileiro, que participa dase demonstrou insatisfação em alguns momentos da temporada. Com as negociações para uma renovação em andamento, Vini Jr tem vínculo com o time merengue até junho de 2027 e poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe na janela de transferências do final deste ano.

O Real Madrid volta a campo no domingo (10), para enfrentar seu maior rival, o Barcelona, no famoso 'El Clasico'. A bola rola às 16h (de Brasília), em partida válida pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Com folga na liderança, uma vitória pode sagrar o Barça campeão em cima dos Merengues.