Valverde (no chão) e Tchouaméni (de pé) em ação durante treino do Real Madrid - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Valverde (no chão) e Tchouaméni (de pé) em ação durante treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 08/05/2026 13:06

Outros casos no Real Madrid

O atacante, aliás, está distante dos companheiros, que estariam incomodados com a postura recente do francês. Esse é mais um exemplo das divisões no grupo, segundo o 'Marca'.

As palavras de Tchouaméni, nas redes sociais:

"O que aconteceu nesta semana no treinamento é inaceitável. Eu digo isso pensando no exemplo que deveríamos ser para os jovens, tanto no futebol quanto na escola. Não importa quem está certo ou errado, nós devemos sempre procurar a solução mais calma para resolver um conflito.



Acima de tudo, peço desculpas pela imagem que projetamos do clube. Eu sei que os torcedores, o estafe, meus companheiros, a diretoria, todos estão profundamente desapontados pela maneira como cessa temporada se desenrolou. Mas frustração não pode ser desculpa para tudo. Esses incidentes, mesmo que possam acontecer no vestiário, não são os valores do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado no mundo.



A internet ama inventar as histórias mais bizarras pela polêmica. Então, não acredite em tudo que vem sendo dito ou na narrativa falsa.



De qualquer forma, agora não é mais hora de descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem está certo ou errado. Eu tive conhecimento da punição do clube e aceito. Permanecemos uma família, com discordâncias às vezes, mas nós sempre colocamos nossos objetivos acima de tudo. Eu me desculpei com o grupo, e quero estender minhas desculpas a todos os madridistas.



Agora é hora de olhar para a frente, e nosso foco está no El Clásico e na temporada a seguir, para trazer o clube de volta ao topo, lugar ao qual ele pertence."

O comunicado oficial do Real Madrid:

"O Real Madrid C. F. informa que, após os acontecimentos que motivaram a abertura, no dia de ontem, de um processo disciplinar contra os nossos jogadores Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, ambos compareceram hoje perante o instrutor do processo.



Durante essa audiência, os jogadores expressaram total arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas um ao outro.



Além disso, pediram desculpas ao clube, aos seus companheiros, à comissão técnica e à torcida, colocando-se à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse apropriada.



Diante dessas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes."