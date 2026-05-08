Valverde (no chão) e Tchouaméni (de pé) em ação durante treino do Real MadridPierre-Philippe Marcou / AFP
De acordo com o clube, foi aberto um processo disciplinar e ambos compareceram à audiência, garantiram "total arrependimento pelo ocorrido e se desculparam".
Quem levou a pior foi Valverde, que bateu a cabeça em uma mesa, foi levado ao hospital e teve constatado traumatismo cranioencefálico. Nas redes sociais, ele garantiu que foi um acidente e que não houve embate físico com o companheiro de elenco.
Outros casos no Real Madrid
As palavras de Tchouaméni, nas redes sociais:
Acima de tudo, peço desculpas pela imagem que projetamos do clube. Eu sei que os torcedores, o estafe, meus companheiros, a diretoria, todos estão profundamente desapontados pela maneira como cessa temporada se desenrolou. Mas frustração não pode ser desculpa para tudo. Esses incidentes, mesmo que possam acontecer no vestiário, não são os valores do Real Madrid. Especialmente porque o Real Madrid é o clube mais comentado no mundo.
A internet ama inventar as histórias mais bizarras pela polêmica. Então, não acredite em tudo que vem sendo dito ou na narrativa falsa.
De qualquer forma, agora não é mais hora de descobrir quem fez o quê, quem disse o quê ou quem está certo ou errado. Eu tive conhecimento da punição do clube e aceito. Permanecemos uma família, com discordâncias às vezes, mas nós sempre colocamos nossos objetivos acima de tudo. Eu me desculpei com o grupo, e quero estender minhas desculpas a todos os madridistas.
Agora é hora de olhar para a frente, e nosso foco está no El Clásico e na temporada a seguir, para trazer o clube de volta ao topo, lugar ao qual ele pertence."
O comunicado oficial do Real Madrid:
Durante essa audiência, os jogadores expressaram total arrependimento pelo ocorrido e pediram desculpas um ao outro.
Além disso, pediram desculpas ao clube, aos seus companheiros, à comissão técnica e à torcida, colocando-se à disposição do Real Madrid para aceitar a sanção que o clube considerasse apropriada.
Diante dessas circunstâncias, o Real Madrid decidiu impor uma multa de quinhentos mil euros a cada jogador, concluindo assim os procedimentos internos correspondentes."
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