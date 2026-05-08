Troféu da Premier League - Divulgação / Premier League

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Publicado 08/05/2026 12:47

Rio - ESPN e Cazé TV abriram negociações em busca de um acordo pela transmissão de jogos do Campeonato Inglês. As conversas ainda estão em estágio inicial. As informações são do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo.

A ideia da Cazé TV é escolher uma partida secundária, de importância menor, mas com a presença de brasileiros, para exibir no YouTube e em outras plataformas.

Caso cheguem a um denominador comum, nada mudaria no contrato de sublicenciamento que já existe com a XSports. O canal tem feito sucesso na TV aberta.

Recentemente, a ESPN renovou o vínculo para transmitir o Campeonato Inglês até a temporada 2030/31 para países da América do Sul e do Caribe. Ao todo, a Disney desembolsou 450 milhões de libras (cerca de R$ 2,7 bilhões) pelos direitos.