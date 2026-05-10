Leonardo Jardim é o técnico do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Leonardo Jardim é o técnico do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 10/05/2026 09:59 | Atualizado 10/05/2026 10:00

Grêmio e Flamengo se enfrentam neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio. O Rubro-Negro tenta encurtar a distância para o líder Palmeiras e encostar na ponta da tabela.

Onde assistir:

O jogo terá transmissão do Premiere (Pay-per-view).

Como chega o Grêmio:

O Grêmio chega para o confronto após vitória. A equipe venceu o Deportivo Riestra por 3 a 0 na última terça-feira (5), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Carlos Vinicius abriu o placar de pênalti aos 30 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Amuzu e Braithwaite marcaram os outros gols da equipe. No Campeonato Brasileiro, o clube ocupa a 15ª colocação, com 17 pontos.



Para o duelo, o técnico Luis Castro não deve fazer muitas mudanças em relação ao time que enfrentou a equipe argentina durante a semana. Optando por uma dupla de volantes mais marcador, a tendência é que Noriega comece entre os titulares. A equipe terá o desfalque de Riquelme, que está suspenso.

Como chega o Flamengo:

O Flamengo chega para o duelo após quase uma semana sem entrar em campo. O Rubro-Negro não atuou no meio de semana após o cancelamento da partida contra o Independiente Medellín, pela Libertadores, na última quinta-feira (7). A equipe seguiu direto da Colômbia para Porto Alegre. Pelo Campeonato Brasileiro, o time ocupa a segunda colocação, com 27 pontos e um jogo a menos em relação ao líder Palmeiras, que tem 33.



Para o confronto, o Rubro-Negro terá desfalques importantes. A equipe não contará com Alex Sandro, suspenso. Arrascaeta, Pulgar e Paquetá seguem fora por lesão. Para substituir o uruguaio, o clube contará com o retorno de Jorge Carrascal, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição de Leonardo Jardim.

Grêmio x Flamengo

15ª rodada Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio - Rio Grande do Sul

Grêmio: Weverton; Gustavo Martins, Balbuena (Wagner Leonardo) e Viery; Pavon, Leo Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinicius. Técnico: Luís Castro



Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Jorginho e Carrascal; Plata, Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim



Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)