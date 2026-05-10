Carrascal foi o único a acertar o gol em vitória do Flamengo sobre o Grêmio - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal foi o único a acertar o gol em vitória do Flamengo sobre o GrêmioGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/05/2026 21:29



Flamengo não tomou conhecimento do Grêmio, em Porto Alegre, e venceu por 1 a 0, em um golaço coletivo marcado por Carrascal. O resultado poderia ter sido por um placar muito maior diante das várias chances desperdiçadas, entretanto o mais importante para o Rubro-Negro é que ficou mais perto do Palmeiras, líder do Brasileirão.

Ao acabar com a invencibilidade em casa do clube gaúcho, que entrou na zona de rebaixamento, o Flamengo chegou aos 30 pontos e foi beneficiado com o empate em 1 a 1 do Verdão com o Remo, em Belém. A distância entre os rivais caiu para quatro pontos, com os cariocas tendo um jogo a menos e um confronto direto no dia 23 no Maracanã.

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Flamengo manda duas bolas na trave no 1º tempo

O Flamengo jogou na Arena do Grêmio como se estivesse no Maracanã nos primeiros 45 minutos e massacrou o adversário. Com muito espaço para chegar à entrada da área adversária, o time de Leonardo Jardim empilhou oportunidades, mas voltou a pecar nas finalizações, assim como em outras partidas.

Foram ao menos seis oportunidades claras de abrir o placar no primeiro tempo. Gonzalo Plata, aos quatro, e Carrascal, aos 24, carimbaram a trave. Além dos dois, Weverton salvou em chutes de Samuel Lino e Pedro, além de sair nos pés do equatoriano, e Jorginho isolou no primeiro minuto, sozinho na área.



O domínio rubro-negro era total, com muita facilidade de trocar passes no ataque e envolver a confusa defesa gremista com uma linha de cinco com três zagueiros e mais dois volantes. Só que um erro de Rossi ao sair jogando quase complicou, sorte que Noriega demorou e finalizou fraco, permitindo a Léo Pereira salvar quase em cima da linha. O goleiro se redimiu em falta venenosa cobrada por Amuzu.

Mudança decisiva para gol de Carrascal

Na volta do intervalo, o Grêmio até tentou incomodar, mas não demorou para o Flamengo retomar o domínio do campo com muita facilidade. Ainda assim, o problema na finalização continuou, com Samuel Lino perdendo uma chance incrível ao aparecer cara a cara e tentar encobrir Weverton, que espalmou, aos 8.

Num momento em que o jogo ficou mais morno, Leonardo Jardim precisou tirar Plata e Ayrton Lucas por problemas físicos. E a entrada de Emerson Royal foi decisiva (Varela ficou improvisado na esquerda e Luiz Araújo entrou no ataque).

O lateral recebeu em liberdade lançamento de Léo Ortiz e fez um cruzamento perfeito para Carrascal, também livre, abrir o placar. Um verdadeiro golaço coletivo importantíssimo diante do volume de jogo apresentado sem balançar redes.

A partir do gol, o Rubro-Negro seguiu com o mesmo ritmo, mas o passe final piorou e as chances rarearam, apesar do domínio total. Mesmo assim, Luiz Araújo, Bruno Henrique e De La Cruz poderiam ter ampliado o placar se não tivessem finalizado errado.