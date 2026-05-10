Leonardo Jardim no jogo entre Grêmio e Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Leonardo Jardim no jogo entre Grêmio e FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/05/2026 23:40

Porto Alegre - Leonardo Jardim parabenizou os jogadores do Flamengo após o triunfo sobre o Grêmio por 1 a 0 , neste domingo (10), pelo Brasileirão. O técnico viu uma vitória foi "extremamente justificada", com o time melhor nos dois tempos. Por outro lado, chamou a atenção para o aproveitamento ofensivo do Rubro-Negro.

"Mais uma vitória importante, três pontos importantes fora de casa, num confronto que é sempre difícil. A história diz que o Grêmio já há algum tempo não perdia aqui. Nos últimos 12 confrontos, o Flamengo só tinha vencido três aqui. A vitória é extremamente meritória porque fomos a melhor equipe no primeiro tempo e no segundo tempo".

"O aproveitamento em termos ofensivos não foi melhor, ainda tivemos duas bolas na trave. Mas uma vitória extremamente justificada pelo que a equipe produziu ao longo das duas etapas. Os jogadores estão de parabéns".

O Flamengo segue na segunda colocação, mas diminuiu a vantagem para o Palmeiras, que tropeçou na rodada. O Alviverde lidera o campeonato com 34 pontos. O Rubro-Negro vem atrás com 30 e um jogo a menos.

"Nós realmente não pensamos muito em quem são os nossos adversários, nós pensamos em conquistar em cada jogo os três pontos em disputa. Isso que é o nosso foco, independentemente do resultado do adversário. Quando vê a última rodada, perdemos dois pontos e o adversário também perdeu, e não foi por isso que estávamos mais motivados ou não".

"O que tem que nos motivar é representar o Flamengo e saber que cada jogo é uma possibilidade de conquistar três pontos, seja em casa ou fora e independentemente do adversário. Por isso que cumprimos aquilo que pretendíamos".

O treinador também abordou a preparação para o jogo deste domingo (10). Afinal, o time enfrentaria o Independiente Medellín na Colômbia na quinta-feira (7), pela Libertadores, mas o jogo foi interrompido logo no início por causa de uma confusão causada por torcedores da equipe da casa. Posteriormente, a Conmebol cancelou a partida.

"Em relação ao jogo da Colômbia não acontecer, em termos físicos, ficamos com a equipe muito mais fresca. Em termos fisiológicos, que é o sono, manteve-se o mesmo problema porque tivemos que viajar durante a noite, acabamos por dormir duas, três horas só no avião, mas fizemos um bom trabalho aqui já em Porto Alegre, com três treinos".

"Conseguimos também, com essa estadia, fazer com que os jogadores dormissem mais, era a ideia. Se fôssemos para o Rio, não controlaríamos o sono. Assim, controlamos o grupo e controlamos as horas de sono. Isso foi fundamental para eles apresentarem hoje essa performance da parte fisiológica, mas também da parte física".