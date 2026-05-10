Momento em que Daronco faz o anúncio - Reprodução/Prime Video

Momento em que Daronco faz o anúncioReprodução/Prime Video

Publicado 10/05/2026 21:52

O árbitro Anderson Daronco protagonizou um momento inusitado na vitória do Corinthians sobre o São Paulo por 3 a 2 na Neo Química Arena, na noite deste domingo (10). A situação aconteceu logo após o primeiro gol do Tricolor Paulista na partida, marcado por Luciano.

Daronco foi chamado ao monitor do VAR por causa de uma possível expulsão de Bobadilla, que teria feito um gesto obsceno na comemoração. Depois de revisar o lance, o árbitro anunciou que o jogador do São Paulo "não encosta a mão na sua genitália" e também imitou o gesto.

Veja como foi:

"Após revisão, percebo o jogador do São Paulo comemorando o gol. Ele não encosta a mão na sua genitália. Ele comemora como situação de raça, ok? Sem cartão".

Anderson Daronco explicando a decisão de manter o Bobadilla em campo



“O jogador não encosta na sua genitália”



daí depois ele repete o gesto



?????????? pic.twitter.com/6IuW9L3MS5 — DataFut (@DataFutebol) May 10, 2026

Naquele momento, o São Paulo empatava a partida em 1 a 1, mas o Corinthians se recuperou, retomou a vantagem e ampliou posteriormente para 3 a 1. O Tricolor Paulista contou com um gol contra no fim para diminuir a vantagem do adversário, mas não conseguiu evitar a derrota.