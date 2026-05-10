Escalação de Franclim Carvalho não funcionou em empate do BotafogoVitor Silva / Botafogo

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Franclim Carvalho não saiu satisfeito com o empate em 1 a 1 do Botafogo com o Atlético-MG, neste domingo (10), na Arena MRV. Principalmente pelo desempenho da equipe no primeiro tempo.
"Não saímos daqui satisfeitos porque não ganhamos obviamente e buscamos sempre a vitória. Mas é importante frisar um ponto: estivemos sempre em busca do empate depois de começar perdendo, aconteceu aos 90 minutos. Me parece claro que o nosso segundo tempo foi melhor que o primeiro", avaliou.
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O técnico português admitiu que sua escalação com quatro volantes não funcionou, mas viu melhora a partir do segundo tempo. Ele ficou mais incomodado com a falta de criação do que com os muitos espaços dados aos atacantes do Atlético-MG.
"Tínhamos uma ideia no primeiro tempo e é minha responsabilidade que não ocorreu bem. Principalmente com a bola. Na segunda parte melhoramos em todos os aspectos. Conseguimos o empate no final, não nos satisfaz porque queríamos os três pontos, mas é mais um ponto na nossa caminhada", disse.
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Com o resultado, o Botafogo segue na segunda metade da tabela do Brasileirão, com 18 pontos. Na próxima rodada, o adversário será o Corinthians, domingo (17) no Nilton Santos.