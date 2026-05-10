Atlético-MG e Botafogo se enfrentam neste domingo (10), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (horário de Brasília), na Arena MRV. O Glorioso tenta manter a boa fase após vitória na Sul-Americana.
Onde assistir:
O jogo terá transmissão da Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view).
Atlético-MG chega para o confronto após empate por 2 a 2 contra o Juventud (URU), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na última terça-feira (5). Na ocasião, o Galo abriu dois gols de vantagem contra o time uruguaio com Alan Minda e Vitor Hugo, no entanto, na segunda etapa, levou o empate aos 28 e aos 42 minutos. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 17 pontos.
Para o confronto, a equipe terá desfalques importantes. O zagueiro Lyanco e o volante Alan Franco estão suspensos. No entanto, o time conta com os retornos de Cuello e Cissé, recuperados de lesão. O técnico Eduardo Domínguez pode optar por uma formação com três zagueiros, com Alonso ao lado de Vitor Hugo e Tressoldi.
O Botafogo chega para o duelo após vitória. O Glorioso venceu o Racing por 2 a 1 na última quarta-feira (6), em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe carioca abriu o placar após gol contra de Marco Di Cesare no início da primeira etapa. Aos quatro minutos do segundo tempo, Adrián Martínez empatou para o time argentino, mas, aos 29, Danilo marcou o gol da vitória alvinegra. No Campeonato Brasileiro, o time ocupa a 12ª colocação, com 17 pontos.
Para o confronto, o técnico Franclim Carvalho fará algumas mudanças em relação ao time que enfrentou o Racing. Sem poder contar com Vitinho, que está suspenso, a tendência é que Mateo Ponte comece entre os titulares. O Glorioso também não terá Junior Santos, por opção da diretoria. O atacante pertence ao Atlético-MG, e o clube carioca optou por não pagar a multa prevista em contrato para utilizá-lo.
Atlético-MG x Botafogo
15ª rodada Campeonato Brasileiro
Local: Arena MRV - Minas Gerais
Atlético-MG: Everson; Natanael, Tressoldi, Vitor Hugo, Alonso (Cuello) e Renan Lodi; Tomás Pérez, Maycon e Bernard (Scarpa); Alan Minda e Cassierra. Técnico: Eduardo Domínguez
Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Medina, Edenilson (Newton) e Danilo; Matheus Martins, Villalba (Kadir) e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC) Assistente 1: Neuza Ines Back (SP) Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
