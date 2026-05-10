O Botafogo apostou numa formação com quatro volantes para tentar se defender melhor, algo que não conseguiu, e acabou a partida contra o Atlético-MG com apenas dois, desorganizado, mas aliviado. Afinal, mesmo sem jogar bem, arrancou o empate em 1 a 1 - Cassierra abriu o placar - graças ao oportunismo de Arthur Cabral, com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, e a defesas de Neto que impediram a derrota na Arena MRV, neste domingo (10).
Com o resultado, tanto o Glorioso quanto o Galo chegam aos 18 pontos e seguem na segunda metade da tabela do Brasileirão.
Botafogo punido por dar liberdade ao adversário
Antes de a bola rolar, o técnico Franclim Carvalho tinha um objetivo claro para buscar a vitória: não sofrer gol. Para isso, escalou quatro volantes (Newton, Edenílson, Cristian Medina e Danilo), além de outras duas mexidas por necessidade na zaga: Ferraresi no lugar de Bastos, poupado, e Mateo Ponte jogando, já que Vitinho estava suspenso.
Só que o plano de jogo ruiu rapidamente. Logo com um minuto de jogo, Minda chegou a abrir o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. O que era para se um alívio botafoguense de nada serviu quando Barboza cortou mal o cruzamento e a bola sobrou para Cassiera, sozinho dentro da área, ter tempo de pensar e finalizar para fazer 1 a 0, aos 22 minutos. O centroavante ainda teve outra chance, mas parou em Neto.
Apesar dos quatro volantes, o Botafogo deu muito espaço para os três atacantes do Atlético-MG, especialmente Cuello pelo setor de Alex Telles. Por outro lado, faltou criatividade no ataque, tanto que as principais finalizações alvinegras saíram três vezes dos pés Barboza, após jogadas de bola parada. Everson defendeu duas e a outra passou rente ao gol.
Segundo tempo
Na saída para o intervalo, Danilo admitiu que a falta de entrosamento do novo meio de campo atrapalhou e pediu mais a bola no chão. Realmente, o Botafogo pouco produziu em trocas de passe pelo meio e conseguiu mudar um pouco isso no segundo tempo.
O time chegou mais à área e levou perigo, mesmo ainda cometendo muitos erros no terço final do campo. Logo no início Danilo teve grande chance, ao entrar na área livre, mas finalizou mal, para fora. Pouco depois, a melhor chance saiu em escanteio, aos 11, quando o Glorioso mandou uma bola na trave, em finalização do volante que desviou em Mateo Ponte.
Só que a defesa continuou muito exposta pela ineficiência do meio de campo e o Atlético-MG só não ampliou porque Neto salvou. Primeiro ao espalmar chute de Cuello em erro de Matheus Martins na saída de bola, e depois fez uma defesaça em cabeçada à queima-roupa do atacante, mais uma vez livre.
Somente aos 18 da segunda etapa Franclim Carvalho desfez o 4-4-2, com a entrada de Kadir no lugar de Edenilson. O Botafogo, entretanto, seguiu com dificuldade na criação, apesar de pressionar o Galo. Ainda entraram Montoro (no lugar de Newton), Marçal (Alex Telles) e Jordan Barrera (Matheus Martins), mas o time ficou desorganizado com as mudanças.
Mesmo assim, achou o gol de empate aos 44 minutos com Arthur Cabral aproveitando que a bola sobrou para ele após um lateral jogado na área.
