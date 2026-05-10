Hulk posa com os oito troféus que conquistou pelo Atlético-MGReprodução/TV Globo
A caminho do Fluminense, Hulk recebe homenagem do Atlético-MG e da torcida
Atacante deixa o clube mineiro com direito a mosaico 3D e fumaça verde na Arena MRV
Zubeldía explica se ainda conta com Ganso, sem espaço no Fluminense
Desde última vez como titular, camisa 10 jogou duas partidas das últimas sete do Tricolor
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John Kennedy exalta a contratação de Hulk: 'Vai ser importante'
Hulk chega ao Rio na próxima semana para iniciar trabalhos no CT Carlos Castilho
Zubeldía analisa empate e acredita que Fluminense poderia ter matado o jogo
Ao ser questionado sobre os protestos e gritos de 'burro', ele destacou que a torcida está no direito de apoiar ou reprovar
Serna admite tristeza com empate do Fluminense e entende chateação da torcida
Atacante foi o autor do gol que evitou a derrota para o Vitória no Maracanã
Com gol na reta final, Fluminense arranca empate com o Vitória
Tricolor saiu na frente, levou a virada, mas conseguiu deixar tudo igual para evitar a derrota
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