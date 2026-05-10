Hulk posa com os oito troféus que conquistou pelo Atlético-MG - Reprodução/TV Globo

Hulk posa com os oito troféus que conquistou pelo Atlético-MGReprodução/TV Globo

Publicado 10/05/2026 16:21

Antes de Atlético-MG x Botafogo, Hulk recebeu uma série de homenagens na Arena MRV, neste domingo (10). O atacante, que acertou com o Fluminense, foi a campo para tirar fotos com todos os troféus que conquistou pelo clube mineiro e ainda recebeu uma camisa com o símbolo de infinito nas costas.



Além disso, todos os jogadores atuaram com o nome do ex-companheiro na camisa e torcedores prepararam um mosaico em 3D com várias imagens de Hulk ao longo dos quase seis anos e meio em que defendeu o Galo. A festa ainda contou com fumaça verde, em referência à cor do super-herói que rendeu o apelido ao jogador.



Na arquibancada, foram distribuídas mil faixas à torcida que contam a trajetória dele pelo Atlético-MG. Houve torcedores que choraram durante as homenagens e o discurso do atacante.



"Cheguei aqui sendo Hulk Paraíba e agora também sou Hulk Mineiro. Eu amo vocês", disse.



Pelo Atlético-MG, Hulk disputou 311 jogos, com 140 gols marcados e 56 assistências. Ao todo, conquistou oito títulos (cinco mineiros, um Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa) e como sétimo maior artilheiro da história do clube.