Lance do jogo entre Fluminense e Vitória - Lucas Merçon/Fluminense

Lance do jogo entre Fluminense e VitóriaLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/05/2026 20:03

Rio - O Fluminense não conseguiu o resultado que queria diante do Vitória, mas reagiu para evitar o que seria uma dura derrota no Maracanã. Na noite deste sábado (9), a equipe de Zubeldía empatou em 2 a 2 com o Leão, pela 15ª rodada do Brasileirão. John Kennedy abriu o placar no primeiro tempo. Já na etapa complementar, quando o Tricolor vivia seu melhor momento na partida, Luan Cândido sofreu pênalti, e Renato Kayzer converteu para deixar tudo igual. Pouco depois, Renê colocou o time visitante em vantagem. Na reta final, porém, Kevin Serna deu números finais ao jogo.

fotogaleria

A equipe de Luis Zubeldía, que ainda passa por um momento de dificuldade na temporada, soma 27 pontos e aparece na terceira posição.

Agora, o Fluminense vira a chave para a Copa do Brasil. O Tricolor vai enfrentar o Operário-PR na terça-feira (12), a partir das 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.

O jogo

O Fluminense demorou um pouco, mas começou a se crescer no jogo após os dez primeiros minutos de partida. Assim, o Tricolor conseguiu criar chances com perigo praticamente em sequência.

Na primeira, Lucho Acosta invadiu a área e ficara de frente para Lucas Arcanjo, mas caiu e pediu pênalti. O árbitro mandou seguir. Pouco depois, Nonato assustou em uma finalização aos 15, da entrada da área.

O cenário do jogo seguiu de um Fluminense com mais volume ofensivo e de um Vitória que mostrava dificuldade para ser perigoso. Nesse cenário, o Tricolor conseguiu abrir o placar aos 36 minutos. Após cobrança de escanteio de Savarino, a bola foi desviada e chegou até John Kennedy. O atacante dominou e finalizou no canto para balançar a rede.

No retorno do intervalo, o Tricolor pisou no acelerador e dominou os dez primeiros minutos da etapa complementar. No período, o Tricolor quase anotou duas pinturas. A primeira veio em grande jogada de Lucho Acosta, que costurou a defesa e tocou atrás para John Kennedy, que finalizou de letra para a defesa do goleiro. Pouco depois, já dentro da área, Soteldo chutou colocado para grande defesa do arqueiro.

O Vitória não demorou para responder. Afinal, após cobrança de escanteio aos 13 minutos, Alisson abraçou Luan Cândido dentro da área, e os dois caíram no gramado. O árbitro revisou o lance no monitor do VAR e assinalou o pênalti. Renato Kayzer foi para a cobrança e deixou tudo igual aos 18.



O Rubro-Negro baiano não demorou para virar. Renê fez boa jogada individual ao avançar em direção ao gol e finalizou rasteiro no canto esquerdo de Fábio, que se esticou todo, mas não evitou o gol aos 22 minutos.

Pouco antes dos 30 minutos, Zubeldía começou a mexer na equipe, mas o Tricolor seguia criando pouco. Assim, a partida caminhava para uma frustrante derrota em pleno Maracanã.

No entanto, já na reta final, o Tricolor buscou o empate. John Kennedy descolou ótimo passe para Kevin Serna. O atacante avançou, finalizou para encobrir o goleiro, que saiu mal, e deu números finais ao jogo: 2 a 2.