Torcida do Fluminense no MaracanãLucas Merçon/Fluminense
Como o Fluminense se classifica na Libertadores
Informações sobre ingressos para o Fluminense na Libertadores
- Fluminense x Bolívar (BOL): 19/05 (terça-feira), 19h
- Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN): 27/05 (quarta-feira), 21h30
Sócios que quiserem levar convidados para estas partidas deverão obrigatoriamente cadastrá-los no Portal do Sócio. Acesse nense.com.br, clique em “Minha Conta” e depois em “Lista de Convidados”. Poderão ser cadastrados até cinco convidados
Venda online dos ingressos
Sócios
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 11/05 (segunda-feira), às 10h
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 12/05 (terça-feira), às 10h
- Arquiba Raiz – 12/05 (terça-feira), às 14h
- Guerreiro – 12/05 (terça-feira), às 18h
Vendas em fluminense.futebolcard.com
Público Geral e resgate de gratuidade: 13/05 (quarta-feira), às 10h
- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com
- Vendas para as torcidas visitantes: futebolcard.com
- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com
- Gratuidades para as torcidas visitantes: gratuidade-visitante.futebolcard.com
Encerramento das vendas pela internet:
- Fluminense x Bolívar (BOL): 19/05 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida
- Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN): 27/05 (quarta-feira), ao fim do primeiro tempo da partida
Valores dos ingressos para os jogos da Libertadores
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR LESTE INFERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR LESTE SUPERIOR
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 5
- Guerreiro Toda Terra – R$ 12
- Guerreiro – R$ 16
- Inteira – R$ 20
- Meia-entrada – R$ 10
SETOR OESTE
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0
- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50
- Arquiba Raiz – R$ 12
- Guerreiro Toda Terra – R$ 18
- Guerreiro – R$ 24
- Inteira – R$ 30
- Meia-entrada – R$ 15
SETOR MARACANÃ MAIS
*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas
- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0
- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda
Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700
- Inteira – R$ 700
- Meia-entrada – R$ 387,50
TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)
- Inteira – R$ 40
- Meia-entrada – R$ 25
GRATUIDADES
- Para retirar a gratuidade será obrigatório ter realizado o cadastro prévio;
- As gratuidades ficarão disponíveis quando abrir a venda para o público geral;
- Retirada antecipada em todos os pontos de venda para quem já fez o cadastro prévio da gratuidade;
- Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade;
- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade e já tiverem feito o cadastro deverão apresentar o CPF no ato da retirada do ingresso;
- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade;
- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul, Leste, Oeste ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca;
- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente resgatar a gratuidade;
- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e comprovação do ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor;
- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes;
- As gratuidades NÃO PODEM ser vendidas ou repassadas para terceiros.
- A forma de acesso ao estádio será através da biometria facial e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado.
RESGATE ON-LINE DAS GRATUIDADES: Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras.
Pontos de venda físicos
- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)
- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
Copacabana 1 – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)
- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
Copacabana 2 – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Nossa Senhora de Copacabana, 245 - Loja B)
- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)
- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)
- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)
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