Torcida do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense

Torcida do Fluminense no MaracanãLucas Merçon/Fluminense

Publicado 09/05/2026 13:58

O Fluminense tenta levar de volta a torcida ao Maracanã, em meio à baixa presença de público nas últimas partidas. Para isso, a diretoria preparou uma campanha com promoção de ingressos para os dois jogos decisivos na Libertadores, contra Bolívar (Bolívia) e Deportivo La Gauíra (Venezuela).



Com o objetivo de ter o estádio cheio, os ingressos custarão a parti R$ 20 (inteira) sem incluir os descontos dos planos. Além disso, os sócios terão um benefício extra e poderão levar um acompanhante a mais. Para quem tem o plano sem essa possibilidade, poderá levar um convidado.



A campanha foi intitulada “O Fluminense é a sua gente” e busca reaproximar o torcedor após uma sequência muito negativa, de resultados e atuações, assim como da decisão da diretoria em adiar em um dia o clássico com o Flamengo.



Como o Fluminense se classifica na Libertadores

A expectativa é ter mais de 50 mil torcedores no Maracanã e conseguir força extra para buscar a classificação às oitavas de final na Libertadores. Em último lugar no grupo C, o Tricolor precisa vencer o Bolívar por ao menos três gols de diferença para depender de si na última rodada.



Mas se tiver uma vitória por dois gols de diferença, ainda pode se classificar se tiver uma vitória contra o La Guaíra por dois gols de diferença a mais do que um triunfo dos bolivianos sobre o Independiente Rivadávia.



Informações sobre ingressos para o Fluminense na Libertadores



Os check-ins de sócios serão abertos na segunda-feira (11), a partir das 10h. A venda de ingressos para o público geral começa na quarta-feira (13), enquanto a comercialização nos pontos de venda terá início na véspera de cada um dos confrontos.



- Fluminense x Bolívar (BOL): 19/05 (terça-feira), 19h

- Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN): 27/05 (quarta-feira), 21h30



Sócios que quiserem levar convidados para estas partidas deverão obrigatoriamente cadastrá-los no Portal do Sócio. Acesse nense.com.br, clique em “Minha Conta” e depois em “Lista de Convidados”. Poderão ser cadastrados até cinco convidados



Venda online dos ingressos

A abertura das vendas segue a seguinte ordem de prioridade:



Sócios

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Pacote Futebol – 11/05 (segunda-feira), às 10h

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – 12/05 (terça-feira), às 10h

- Arquiba Raiz – 12/05 (terça-feira), às 14h

- Guerreiro – 12/05 (terça-feira), às 18h

Vendas em fluminense.futebolcard.com



Público Geral e resgate de gratuidade: 13/05 (quarta-feira), às 10h

- Vendas para torcida do Fluminense: futebolcard.com

- Vendas para as torcidas visitantes: futebolcard.com

- Gratuidades para a torcida do Fluminense: gratuidade-fluminense.futebolcard.com

- Gratuidades para as torcidas visitantes: gratuidade-visitante.futebolcard.com



Encerramento das vendas pela internet:

- Fluminense x Bolívar (BOL): 19/05 (terça-feira), ao fim do primeiro tempo da partida

- Fluminense x Deportivo La Guaira (VEN): 27/05 (quarta-feira), ao fim do primeiro tempo da partida



Valores dos ingressos para os jogos da Libertadores



SETOR SUL

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50

- Arquiba Raiz – R$ 12

- Guerreiro Toda Terra – R$ 18

- Guerreiro – R$ 24

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR LESTE INFERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50

- Arquiba Raiz – R$ 12

- Guerreiro Toda Terra – R$ 18

- Guerreiro – R$ 24

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR LESTE SUPERIOR

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos - R$ 5

- Guerreiro Toda Terra – R$ 12

- Guerreiro – R$ 16

- Inteira – R$ 20

- Meia-entrada – R$ 10



SETOR OESTE

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

- Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 7,50

- Arquiba Raiz – R$ 12

- Guerreiro Toda Terra – R$ 18

- Guerreiro – R$ 24

- Inteira – R$ 30

- Meia-entrada – R$ 15



SETOR MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

- Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

- Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda

Terra / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 700

- Inteira – R$ 700

- Meia-entrada – R$ 387,50



TORCIDA VISITANTE (SETOR NORTE E NÍVEL 2)

- Inteira – R$ 40

- Meia-entrada – R$ 25



GRATUIDADES



- Para retirar a gratuidade será obrigatório ter realizado o cadastro prévio;

- As gratuidades ficarão disponíveis quando abrir a venda para o público geral;

- Retirada antecipada em todos os pontos de venda para quem já fez o cadastro prévio da gratuidade;

- Apenas o beneficiário poderá retirar a gratuidade;

- Os torcedores que tiverem direito à gratuidade e já tiverem feito o cadastro deverão apresentar o CPF no ato da retirada do ingresso;

- As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade;

- Crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul, Leste, Oeste ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência. Basta ir direto à catraca;

- Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente resgatar a gratuidade;

- Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e comprovação do ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor;

- As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes;

- As gratuidades NÃO PODEM ser vendidas ou repassadas para terceiros.

- A forma de acesso ao estádio será através da biometria facial e o comprovante será enviado para o e-mail cadastrado.



RESGATE ON-LINE DAS GRATUIDADES: Para resgatar o ingresso, o torcedor deverá entrar em gratuidade-fluminense.futebolcard.com com login e senha e seguir fluxo normal de compras.

Pontos de venda físicos



Maracanã – Bilheteria 1

- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)



Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)

- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)



Copacabana 1 – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D)

- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)

- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)



Copacabana 2 – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Nossa Senhora de Copacabana, 245 - Loja B)

- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)

- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)



Ipanema – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Visconde de Pirajá 187, Loja C)

- Segunda (18/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Segunda (19/05), das 10h às 17h (Fluminense x Bolívar)

- Terça (25/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)

- Quarta (26/05), das 10h às 17h (Fluminense x Dep. La Guaira)





