Lucho Acosta em treino do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Lucho Acosta em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/05/2026 15:51

surpreendeu na recuperação da lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. Em pouco mais de três semanas ele não apenas voltou a jogar como

Lucho Acosta. Em pouco mais de três semanas ele não apenas voltou a jogar como atuou por todo o tempo no empate em 1 a 1 do Fluminense com o Independiente Rivadávia e comemorou.

"Estou me sentindo muito bem, fizemos um grande trabalho para a recuperação junto com a equipe médica e todo pessoal do clube. Joguei 97 minutos, e eu me sinto bem", afirmou.



Com o meia argentino, o Fluminense espera recuperar o bom futebol e sair da crise atual. Outro trunfo é a sequência em casa.



Serão cinco jogos dos próximos sete até a parada para a Copa do Mundo. "Jogar muito em casa e poder ganhar vai aumentar a confiança do time e a gente vai melhorar", avaliou Lucho.