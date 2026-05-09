Zubeldía é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

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Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Vitória neste sábado (9), a partir das 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía não contará com Paulo Henrique Ganso. O clube informou que ele contraiu uma virose.
Martinelli e Matheus Reis, entregues ao Departamento Médico, também são desfalques. Germán Cano está na transição para os trabalhos em grupo e continua fora.
Uma novidade é o retorno de Facundo Bernal, após cumprir suspensão, enquanto Jemmes está fora pelo mesmo motivo.
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GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Millán, Renê e Samuel Xavier;
MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Otávio;
ATACANTES: Agustín Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.