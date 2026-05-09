Zubeldía é o técnico do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Zubeldía é o técnico do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense F.C.

Publicado 09/05/2026 14:21

Rio - O Fluminense divulgou a lista de relacionados para enfrentar o Vitória neste sábado (9), a partir das 18h, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Luis Zubeldía não contará com Paulo Henrique Ganso. O clube informou que ele contraiu uma virose.

Martinelli e Matheus Reis, entregues ao Departamento Médico, também são desfalques. Germán Cano está na transição para os trabalhos em grupo e continua fora.

Uma novidade é o retorno de Facundo Bernal, após cumprir suspensão, enquanto Jemmes está fora pelo mesmo motivo.

Veja os relacionados

Os relacionados para encarar o Vitória! pic.twitter.com/BWTF6FtvtO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 9, 2026

GOLEIROS: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

DEFENSORES: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignacio, Igor Rabello, Millán, Renê e Samuel Xavier;

MEIO-CAMPISTAS: Alisson, Facundo Bernal, Hércules, Lucho Acosta, Nonato e Otávio;

ATACANTES: Agustín Canobbio, Castillo, John Kennedy, Kevin Serna, Riquelme, Savarino e Soteldo.