Zubeldía está pressionado no Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Zubeldía está pressionado no FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 09/05/2026 08:55

O Fluminense encara o Vitória neste sábado (9), às 18h (de Brasília), pela 15ª rodada rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã é importante para o Tricolor tentar se recuperar da derrota para o Internacional e seguir na cola do líder Palmeiras.



Onde assistir a Fluminense x Vitória



O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere.



Provável escalação do Tricolor



Em crise, a equipe do técnico Luis Zubeldía entra pressionada pelos resultados anteriores. Além da derrota para o Internacional pelo Brasileirão, vem de empate com o Independiente Rivadávia, o que deixou o deixou em situação delicada na Libertadores.



A tendência é que o Fluminense mantenha a base da equipe titular que ficou no 1 a 1 na argentina, com exceção de nomes mais desgastados. Uma novidade é o retorno de Facundo Bernal, após cumprir suspensão, enquanto Jemmes está fora pelo mesmo motivo.



A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes e Guilherme Arana (Renê); Bernal, Hércules e Lucho Acosta (Nonato); Savarino; Canobbio e Castillo (John Kennedy).

Como deve jogar o Rubro-Negro baiano



Em busca da primeira vitória como visitante no Brasileirão, o time do técnico Jair Ventura possui muitos desfalques e jogará modificado. Matheuzinho está suspenso, assim como Erick, punido pelo STJD. Ramon e Cacá estão com dores musculares e a tendência é que não entrem em campo.



Com isso, a provável escalação do Vitória é: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Edenilson (Neris), Luan Cândido e Jamerson (Ramon); Baralhas, Martínez, Zé Vitor e Ronald (Diego Tarzia); Marinho e Renê (Renato Kayzer).



Arbitragem no Maracanã



Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Alex dos Santos (SC;

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)