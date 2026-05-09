Entrevista coletiva de Zubeldía - Marcelo Gonçalves/Fluminense FC

Entrevista coletiva de ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC

Publicado 09/05/2026 21:25

Rio - Luis Zubeldía analisou o 2 a 2 do Fluminense com o Vitória no Maracanã, na noite deste sábado (9), pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente, levou a virada, mas buscou o empate na reta final. Na visão do treinador, a equipe tinha o controle do jogo até o 1 a 1 no marcador. Ele também disse que o time poderia ter matado o jogo e viu erros pontuais custarem ao Flu "sofrimento" e "reprovação".

"Me parece que até o empate a equipe tinha o controle do jogo, tinha situações de gol. Jogamos várias partidas que não matamos o jogo. Hoje, sem ter tido muitas situações, muito poucas, o rival passou na frente. Jogar com esse nervosismo não é fácil. Entendemos que estamos em um momento onde muitas coisas se encontram e parece que podemos recuperar nosso jogo, nossa ordem e um golpe em dez minutos vira tudo, como aconteceu hoje. Faz ser muito mais difícil".

"Hoje tivemos nosso momento para matar e cometemos erros pontuais que terminaram nos custando um sofrimento e uma reprovação. Justo ou não é o critério do torcedor. Sempre que não se ganha em casa quando há expectativa de estar entre os primeiros, a reprovação para o técnico e jogadores é uma obviedade. O ponto é que tivemos o jogo para matá-lo, não fizemos. O rival com pouco se colocou na frente".

Tricolores protestaram no Maracanã e também xingaram Zubeldía de "burro". Ao ser questionado sobre o assunto, o técnico destacou que a torcida sempre está no direito de apoiar ou vaiar.

"Quando os resultados não acontecem e não se joga ou se ganha como esperam, as consequências já sabemos. Sempre os torcedores estão no direito de apoiar ou reprovar. Para isso pagam o ingresso".

A equipe de Luis Zubeldía, que ainda passa por um momento de dificuldade na temporada, soma 27 pontos e aparece na terceira posição.

Agora, o Fluminense vira a chave para a Copa do Brasil. O Tricolor vai enfrentar o Operário-PR na terça-feira (12), a partir das 21h30, no Maracanã, pelo jogo da volta da quinta fase. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0.