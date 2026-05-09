Entrevista coletiva de ZubeldíaMarcelo Gonçalves/Fluminense FC
Zubeldía analisa empate e acredita que Fluminense poderia ter matado o jogo
Ao ser questionado sobre os protestos e gritos de 'burro', ele destacou que a torcida está no direito de apoiar ou reprovar
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Serna admite tristeza com empate do Fluminense e entende chateação da torcida
Atacante foi o autor do gol que evitou a derrota para o Vitória no Maracanã
Com gol na reta final, Fluminense arranca empate com o Vitória
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