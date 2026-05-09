Serna, à direita, em ação no jogo entre Fluminense e Vitória - Lucas Merçon/Fluminense FC

Serna, à direita, em ação no jogo entre Fluminense e VitóriaLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 09/05/2026 20:37

Rio - Autor do gol que garantiu o empate do Fluminense com o Vitória em 2 a 2 neste sábado (9), Kevin Serna não ficou satisfeito com o resultado. O atacante admitiu tristeza e mostrou que entende a chateação da torcida, que protestou no Maracanã.

"Um pouco triste, queríamos a vitória aqui em casa. É normal que a torcida esteja um pouco chateada pelo resultado, sabemos que de locais nós somos muito fortes e hoje não se refletiu. Por aí, dois erros que cometemos, mas não faltou entrega ao time", disse Serna, ao 'SporTV'.

"No pessoal, vinha muito bem, mas o professor viu outra alternativa, com outros jogadores. É muito respeitável. Eu sempre tenho que trabalhar para estar à disposição de um time, de um professor. Hoje de volta ao gol, que era o que estava precisando para voltar com a confiança. E, bom, estamos nesse caminho de trabalhar forte e buscar resultados positivos", completou.

A equipe de Luis Zubeldía, que ainda passa por um momento de dificuldade na temporada, soma 27 pontos e aparece na terceira posição.