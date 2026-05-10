Paulo Henrique Ganso volta a ficar em baixa no Fluminense - Marcelo Gonçalves/ Fluminense

Paulo Henrique Ganso volta a ficar em baixa no FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

Publicado 10/05/2026 17:18

devido a uma virose. Como o camisa 10 vem perdendo espaço no time, a notícia gerou questionamentos de torcedores, já que ele chegou ao limite de jogos (12) pelo Brasileirão para uma possível transferência para outro clube.

Paulo Henrique Ganso ficou fora do empate do Fluminense em 2 a 2 com o Vitória no sábado (9),. Como o camisa 10 vem perdendo espaço no time, a notícia gerou questionamentos de torcedores, já que ele chegou ao limite de jogos (12) pelo Brasileirão para uma possível transferência para outro clube.

O experiente jogador de 36 anos chegou a receber sondagens, mas por enquanto não há nada concreto sobre uma saída antes do fim do contrato, em dezembro deste ano. E Zubeldía não o descartou, apesar de utilizá-lo por poucos minutos nas últimas partidas.



"Contamos com ele (Ganso). Não pôde estar por uma questão de saúde, o médico pode dar detalhes da situação. Mas conto com ele", limitou-se a responder o técnico.



Ganso vive um momento de baixa no Fluminense. Titular pela última vez há quase um mês, em 15 de abril na derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadávia no Maracanã, o camisa 10 só entrou em campo duas vezes desde então.



No período, o Tricolor disputou sete jogos, sendo que ele foi relacionado para cinco, não saindo do banco em três. Já os que disputou, contra Santos e Chapecoense, o meia jogou por menos de 20 minutos no total.