Paulo Henrique Ganso volta a ficar em baixa no FluminenseMarcelo Gonçalves/ Fluminense

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Paulo Henrique Ganso ficou fora do empate do Fluminense em 2 a 2 com o Vitória no sábado (9), devido a uma virose. Como o camisa 10 vem perdendo espaço no time, a notícia gerou questionamentos de torcedores, já que ele chegou ao limite de jogos (12) pelo Brasileirão para uma possível transferência para outro clube.
O experiente jogador de 36 anos chegou a receber sondagens, mas por enquanto não há nada concreto sobre uma saída antes do fim do contrato, em dezembro deste ano. E Zubeldía não o descartou, apesar de utilizá-lo por poucos minutos nas últimas partidas.
"Contamos com ele (Ganso). Não pôde estar por uma questão de saúde, o médico pode dar detalhes da situação. Mas conto com ele", limitou-se a responder o técnico.
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Ganso vive um momento de baixa no Fluminense. Titular pela última vez há quase um mês, em 15 de abril na derrota por 2 a 1 para o Independiente Rivadávia no Maracanã, o camisa 10 só entrou em campo duas vezes desde então.
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No período, o Tricolor disputou sete jogos, sendo que ele foi relacionado para cinco, não saindo do banco em três. Já os que disputou, contra Santos e Chapecoense, o meia jogou por menos de 20 minutos no total.